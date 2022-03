Az értekezlet első felében szó esett az elkövetkezendő programokról. Többek között a gyerekek készülni fognak a húsvétra, az anyák napjára, a ballagásra és a családi napra. Ezek mellett a napi működéshez is fontos információk hangoztak el, melyek után Móger-Sánta Emőke a Családbarát szolgáltató vezetője megköszönte a szülők együttműködését és segítségét, írja az uniduna.hu.

A találkozó második felében pedig a közelgő óvodai beiratkozásról tartottak tájékoztatást az állami, illetve magánóvodák részéről a vezetők és pedagógusok.

Állami óvodák részéről: Ács Attiláné Erika tagóvoda-vezető és Vargáné Kovacsik Marianna tagóvoda- vezető tartott beszédet.

Waldorf óvoda részéről Halmai Nóra szülő és Ladi Éva kuratóriumi tag, illetve a Csiperke református magán óvoda részéről pedig Molnárné Miklán Jolán óvoda vezető informálta a szülőket.

Tájékoztatták továbbá a szülőket, hogy az óvodák milyen kritériumokkal fogadják be a csöppségeket. Szó hangzott a családi nyílt napokról, amikor is betekintést nyerhetnek a kicsik és szüleik az óvoda életébe, illetve a beiratkozás időpontjáról és azoknak fontos dokumentumaikról is beszéltek. Az értekezlet egy jó hangulatú, beszélgetős délutánná alakult ki a szülők és a pedagógusok között.