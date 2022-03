Mikor kezdődött és hogyan indult a nagyvenyi­mi Szent Ferenc Szegénygondozó Nővérek Szeretetotthona, és honnan datálható az építkezés befejezése, azt nehéz pontosan meghatározni. Egy biztos, az alapító szándék és a működtetés mozgatórugója a feltétel nélküli szeretet volt.



A II. világháború alatt vált önálló plébániává a nagyvenyimi tanyavilágban élő katolikus közösség. 1953-ban Dolmány Vendel ciszterci szerzetes atya több társával együtt felvételt nyert a Székesfehérvári Egyházmegye papjai közé. Ő fogadta munkatársává Gavlasz Hermina M. Kalliszta és Tóth Irén M. Borgia ferences szegénygondozó nővéreket, hogy közösen szolgálják a nagyvenyimieket.

Berecz Erzsébet Etel nővér 18 évig aktívan végezte a lakók lelki gondozását, a kápolna szolgálatát





Az összefogás húsz éve után 1973-74-ben Hermina és Borgia Ausztriába ment, hogy átmentsék szerzetesrendjük lelki értékeit. 1989-90-ben eljött új lehetőségeket már Vendel atya nem érhette meg. Rendtársai, Köveshegyi András Rajnald, Égi Ferenc Konrád, Sziebert Hugó, és Bán Zoltán Elizeus vették át az őrzés és újjáépítés feladatát. Felújították és manzárdtetővel bővítették a kastélykápolnát. Könyvtárat, főiskolát alapítottak. Emellett novícius házat kezdtek építeni 18 szerzetes cellával.



A félkész novícius házat a száműzetésből hazatérő Kalliszta és Borgia nővérek vették át. Kalliszta általános főnöknő és több nővér felajánlásából idős­otthont álmodtak a négyszintes épületbe. 1992-ben költöztek be az első lakók, és októberben a kápolna felszentelésével befejeződött a mű. Szent Ferenc Szegénygondozó Nővérek Szeretetotthona néven olyan intézmény kezdte el működést, amely példaértékű az idősek ellátásában.

Az intézmény kápolnája fontos közösségi tér Kis Csaba igazgató elmondása szerint





„Szolgáló szeretet” – hallhattuk az otthon alapítására visszatekintő megemlékezésben Kiss Csaba vezetőtől. A mai világban mennyire érvényesül az intézmény által képviselt gondolkodás, mentalitás?

– Az elmúlt két év pandémiás helyzete sok embert rádöbbentett, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, hogy oda kell figyeljünk egymásra, és mindenki a saját tehetsége szerint igyekezzen segíteni a rászorulókon. A ferences nővérek már 1927 óta képviselik ezt a mentalitást. A vészhelyzet is ráébresztette az embereket, hogy a szakmának milyen nagy szerepe van a társadalomban. Talán ezzel egy kicsit a megbecsülése is megnőtt ennek a közösségnek. Sajnos a hivatás, a megélhetésért folytatott küzdelem szétzilálja a hagyományos családi modellt. Kevés helyen élhet együtt több generáció, így a családok az időseikről nem tudnak megfelelően gondoskodni. Ezért is van létjogosultságuk az ilyen intézményeknek, ahol nemcsak az egyéni gondozásra van lehetőség, hanem a családokkal közös gondoskodására, együttlétére is. Ennek gondolatában építettük nagy összefogással a játszóterünket is – mondta az otthon vezetője.

Közös összefogással építették fel az otthon udvarában a családbarát játszóteret

Szentmise köszöntötte az ünnepet



A Szent Cecília Ének- és Zenekar játéka tette még ünnepélyesebbé a jubileumot

A visszatekintést követően Kiss Csaba azokat szólította, akik ezt a harminc évet, vagy annak egy jelentős részét a szeretetotthonnal megélték. Így emlékplakettet vehetett át Kováts András, dr. Zseli József, dr. Papp László és dr. Pappné Witmann Mária, Baricza Mária, Vida Klára. Több mint 15 éve velük élnek, szeretnek és szolgálnak Berecz Erzsébet M. Etel nővér, Kiss Tiborné, Őri Erzsébet, Stadler Miklósné, Papp Jánosné és végezetül különdíjban részesült Müller Simon. Végül vendégül látták a résztvevőket, majd játszótér-avatás és beszélgetés volt. A szentmisén közreműködött a Szent Cecília Ének- és Zenekar. Az intézmény nyitott minden ember, intézmény és civil szervezet számára.

Az ünnepi tortát Bajusz Györgyné Ági segítségével gyújtotta meg Kiss Csaba