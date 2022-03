Ezt az intézményt a polgármesteri hivatal melletti, eddig üresen álló épületben hozták létre. Mint azt Várai Róbert, a település polgármestere felidézte, régóta szerettek volna egy bölcsődét az itt élők, az állami törekvések is ez irányba mutattak. Hosszas folyamat előzte meg a beruházás átadását. A polgármester felidézte, 2017-ben bízták meg a tervezőt ezzel a projekttel. 2018 februárjában elkészült az engedélyes terv, decemberben megkapták az építési engedélyt is. 2019 szeptemberében beadták rá a pályázatot, amely kedvező elbírálásban részesült, 2020 májusában megkapták a támogatást. Ekkor következett a közbeszerzési eljárás kiírása, a kivitelező kiválasztása, majd az építési munka. A pályázat az építési munkálatok mellett forrást biztosított eszközbeszerzésre is, így végül 2021 szeptemberére készült el a teljes beruházás. Arról is szólt, hogy a kivitelezés során adódtak nehezítő körülmények, de minden felmerült problémát igyekeztek orvosolni, és az előzetes költségvetéshez még további tizenhárom millió forintot biztosítottak saját forrásból. Várai Róbert kiemelte, jelenleg is zajlanak munkálatok a településen, nem állnak meg a fejlesztésekkel.

Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Varga Gábor, Fejér megye 5-ös számú választókerületének országgyűlési képviselője vázolta, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program által 318 millió forintot kapott Baracs a bölcsőde létrehozására: két csoportszobás, 26 férőhelyes intézményt alakítottak ki, amely öt új munkahelyet is jelent a jövőben. Természetesen a kor elvárásainak megfelelően akadálymentesített és energetikailag is korszerűsített az épület. A bölcsőde mellett itt kap helyet a védőnői szolgálat is.

A képviselő kiemelte, egy közösséget meghatározza az, hogy milyen a hozzáállása a fiatalokhoz, Baracs pedig letette a névjegyét az ifjúságnevelés mellett. Mint mondta, a kormány számára is a legfontosabb pillér a család és a gyermekek, ennek érdekében hirdette meg a családtámogatási programot. Egyre több gyermek születik, ezért szükség van bölcsődékre is, amelyek a szülők életét könnyítik meg, hogy biztonságban tudhatják a munkaidő alatt gyermekeiket. Ezért is jelentős a most átadott beruházás is. Baracson számos projekt valósulhatott meg az elmúlt időszakban, ilyen például a szennyvízhálózat bővítése 560 millió forintból, a Széchenyi utca felújítása 160 millió forintból, kerékpárút fejlesztése 209 millió forintból, az óvoda fejlesztése 290 millió forintból. Varga Gábor kiemelte, nemcsak Baracs, hanem a térség is hatalmas fejlődésen ment keresztül, több, mint kétmilliárd forint fejlesztési forrásból valósulhattak meg olyan beruházások, amelyek a lakók igényeit, komfortérzetét szolgálják. Számos pályázati lehetőség előtt áll még a térség, amely a kormányzati szándék, a vidékszeretet, az emberközpontú szemlélet nélkül nem jöhetne létre.

A köszöntők után Kristofory Valter atya megáldotta az épületet, és annak minden helyiségét, majd az eseményen jelen lévő családok megtekintették a beruházást, a gyermekek pedig játszottak is a csoportszobákban.

Várai Róbert kérdésünkre elmondta, szervezetileg összevonják a bölcsődét az óvodával, így egységes intézményvezetés lesz, és szeptembertől fogadják itt a kicsiket. Az előzetes felmérések alapján tizennégy gyermek számára már biztosan igénybe fogják venni a bölcsődét.