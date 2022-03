A megjelentek létszámát tekintve a családias hangulatú közmeghallgatás első napirendi pontjában Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere ismertette a 2022-es év költségvetését. A bevezetőben jó hírrel kezdte: Mezőfalván kilenc fővel nőtt a lakosság száma, tehát gyarapodik a falu! Ezért is fontos, hogy stabil költségvetés jellemezze az önkormányzati gazdálkodást, hiszen egy község fejlődése nemcsak számokban mérhető, hanem a lakosság-megtartó erejében is. Mezőfalva főbb bevételei iparűzési adóból és a lakosság kommunális adójából számolható. A kommunális adó azonban 1993 óta nem emelkedett és továbbra sem tervezik. Az önkormányzathoz 96 dolgozó foglalkoztatása tartozik, ami szintén része a költségvetésnek. Ahogy része a civil szervezetek egymillióval megemelt támogatása és számos elkezdett vagy folyamatban lévő pályázat, helyi erős felújítás is. Köztük említhető a művelődési ház nagytermének és színpadjának megújítása, a nyugdíjasklubok vizesblokkjainak rendbetétele. Fontos, hogy van polgárőrség a településen, ami a közbiztonsági munka mellett eredményesen pályázik. Az új Suzuki Vitara elnyerése mellett a régi Suzuki autót az ÖNO szolgálatára ajánlották. Az önkormányzati hírekben még hallhattunk a régi tűzoltószertár átadásáról a tűzoltóknak és a közmunkások, továbbá az eszközeik elhelyezéséről a diszkó épületében. Költségvetési zárszóként pedig, hogy nagyon stabil a falu költségvetése.

Tóth Ferenc a közvilágítási és útgondok megoldását kérte

A következő napirendi pontban a lakóhelyi környezet állapota kapott reflektorfényt. Elhangzott, hogy a község útjai a 1990-es években kaptak aszfaltborítást. Azóta nagyobb felújításra nem volt lehetőség. Ezzel kapcsolatban három pályázatra is várja az önkormányzat a bírálatot. A Kinizsi utca aszfaltozatlan részének leaszfaltozása, a József nádor utcától a Kisfaludy utcáig terjedő teljes útszakasz újraaszfaltozása valósulhat meg. Szőlőhegyen azonban nem lesz szilárd burkolat, de útjavítás igen. Nagy büszkesége Mezőfalvának az épülő bölcsőde, amelyet szeretnének szeptemberben átadni. Szó esett az illegális hulladéklerakás egyre gyarapodó mértékéről és a hozzá kapcsolódó önkormányzati teherről. Márok Csaba itt hívta fel a figyelmet, hogy aki még nem vitte el az újrahasznosítható hulladékgyűjtő kukáját, az sürgősen vegye át. Ellenőrizni és szankcionálni tervezik. Mezőfalva önkormányzati és civil szinten is kapcsolódik az ukrajnai menekültek ellátási rendszeréhez. Továbbá fontos kulturális rendezvények újra megtartásáról is hallhattunk, mint az iskolafejlesztési alapítványi bál, a szerveződő József nádor hetek, és lesz nyáron mezőfalvi vigasságok is.

Elhangzott: a település büszkesége lesz az épülő bölcsőde

A folytatásban a képviselők munkájába kaphattunk betekintést. Masinka Csabáné alpolgármester a településre érkező, kormányzati támogatásokkal megvalósuló projekteket és az ehhez szükséges képviselői döntéseket emelte ki. Molnárné Troppert Mária, aki egyben a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője is, a háttérfeladatokat helyezte előtérbe, amivel civil szervezetek mellett még egyházi pályázatokban is segíteni tudták az érdekelt csoportokat. Hangsúlyozta a tájház fejlesztését és a templomtér kialakítását. Papp Gyöngyi a Medosz SE megújításában működik közre. Bán Balázs a kommunikációs tevékenységével és civil kapcsolattartásával erősíti a képviselők információs lehetőségeit. Pethes Bálint pénzügyi rálátásával, karitász- és katasztrófavédelmi tevékenységével járul hozzá a község fejlődéséhez, jó hírnevéhez. Sóki László a polgárőrség, a közbiztonság területén kamatoztatja tudását a falu javára. A vélemény- és döntéskülönbségek ellenére egy dologban viszont minden képviselő egyetért, hogy csak együttműködve tudják szolgálni Mezőfalva és benne a lakosság érdekét.

A lakossági hozzászólások között csak egyetlen résztvevő emelkedett szólásra. Tóth Ferenc Mátyás király utcai lakos a közvilágítás és az utak, csapadék-vízelvezetés problémáira kért megoldást. Végül a mezőfalvi közmeghallgatás konstruktív, jó hangulatban zárult.