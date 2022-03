Egy hete már, hogy lazítottak a koronavírus-járvány megfékezése ellen hozott korábbi szabályozáson, amelynek értelmében nem kell szájmaszkot viselni az üzletekben, színházban, moziban, ügyfélszolgálatokon. Arról viszont nem szólt a fáma, hogy meg is tiltsák a maszk viselését. Gulyás Gergely miniszter a témát érintő bejelentésében elmondta: természetesen saját egészsége védelmében a jövőben is bárki viselhet maszkot. Ehhez képest már lehetett találkozni a boltokban olyan hangokkal, hogy „nézd, maszkot hord, pedig már nem is kötelező”. Ezek a negatív vélemények felbukkantak már korábban is, úgy néz ki, vannak, akiknek ez fixa ideájuk lett...