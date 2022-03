Szerkesztőségünk is gyűjtőponttá vált: nálunk is le lehet adni azokat az adományokat, amelyeket az emberek a kárpátaljai magyarok megsegítésére szeretnének küldeni ebben a háborús helyzetben. Hoztak a városlakók babakocsit, ruhaneműt, tisztálkodószereket, tartós élelmiszereket, takarókat, higiéniai termékeket. A gyűjtést szervezők az első szállítmányt már célba is juttatták, de a gyűjtés tovább folytatódik: ismét gyűlnek a holmik itt a szerkesztőségben. Példás a városlakók hozzáállása, mindenki úgy segít, ahogy és amivel tud. Igazán jó mégis az lenne, ha nem is volna szükség erre az összefogásra és béke lenne, nem háború...