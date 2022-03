Megszakadhatnak, ellehetetlenülhetnek az ukrajnai szállításokban is érintett ellátási, beszállítási láncok

a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület által összeállított és a VG-nek eljuttatott helyzetkép szerint. Ebből kiderül, hogy az Ukrán Vasút teljes körű áruforgalmi korlátozást vezetett be minden orosz–ukrán határátmenetben, emiatt veszélybe került az ebből az irányból jövő forgalom, hiszen a vasúttársaságok fuvaroztató partnerei alternatív beszállítási forrásokat és útvonalakat keresnek, írja a Világgazdaság. A záhonyi forgalomban előforduló áruféleségek közé a vasérc, olaj és gáz, a műtrágya, só, korom, melasz, gabona, cement és az iparcikkeket hozó kínai konténerek tartoznak. Bizonytalanság alakult ki az Ukrajnában feladott küldeményekkel kapcsolatban is, gyakorlatilag nem érhetők el az ukrán vasutas kollégák, nincs információ.

Forrás: Világgazdaság

Az ukrán fél az üres orosz kocsikat már nem fogadta vissza, ezzel próbálva akadályozni az orosz fuvarozást, az orosz kocsikat az összeállított vonatból is ki kell sorozni. Magyarországon emiatt rengeteg orosz kocsi torlódott fel, több száz magánkocsi van a területünkön. Ezek egy részéről a jogosultak már úgy rendelkeztek, hogy kirakás után ne küldjék vissza őket, hanem tárolják Magyarországon. Ezt meg kell oldani.

Ha szállítási problémák vagy kereskedelmi korlátozások miatt nem érkezik meg az orosz termék, az kihathat a vasúti kocsik javítására, ezen keresztül azok rendelkezésre állására is

– mutat rá a Hungrail. Hogy csökkentsék a kockázatokat, az iparági vállalataink megkezdték beazonosítani az alternatív keréktárcsa-beszerzési lehetőségeket.

Az Oroszország és Ukrajna felől belépő stratégiai nagyvállalatok alapanyag-szállítása, fuvarozása sincs megoldva. Ha a helyzet elhúzódik, Ukrajna csökkenő vasúti áteresztőképessége miatt veszélybe kerül a záhonyi térség beruházásainak megtérülése, probléma jelentkezik a tervek szerint épülő, induló terminálok munkájában. A térségben működő vasútvállalatoknál foglalkoztatási gondok jelentkeznek, és jelentős bevételük esik ki.

A gáz és az áram elmúlt hónapokban tapasztalt intenzív drágulását a jelen helyzet feltételezhetően tovább gerjeszti, ami majd befolyásolja a 2023. évre vonatkozó beszerzési árakat is

– mutat rá a Hungrail. Az orosz–ukrán konfliktus miatt egyébként is várható a nyersanyagok általános áremelkedése, ami számítások szerint a beszállítói árak 25-30 százalékos emelkedését okozhatja. Főként az energiahordozók további áremelkedése miatt keletkezhet finanszírozási probléma a vállalatoknál és nagyobb költségtérítési igény a közszolgáltatóknál. Ráadásul a forint gyengülése is az áremelkedések irányába hat, ahogyan a piacok szűkülése is: a Hungrail által hivatkozott becslések szerint hosszú távon még legalább 50 százalékkal drágulhatnak a faanyagok, az építőanyagok, a vasanyagok és az ipari gázok.

Még drágább lehet a vontatási energia

„Ilyen helyzetben kiemelten fontos, hogy a vasúti árufuvarozást sújtó magas vontatási energia árának kompenzációjáról feltétlenül döntsön a kormány, mert további áremelkedésre lehet számítani, emiatt a stratégiai nyersanyag termelésében és az ország ellátásában nélkülözhetetlen szerepet betöltő vállalatok, hőerőművek kiszolgálása lehetetlenülhet el – emeli ki a Hungrail. Felidézi, hogy a vontatási célú villamos energia a MÁV-on keresztül jut el a vasúti pályát használó üzleti partnerekhez. Az ukrán–orosz konfliktus is, mint minden váratlan esemény, nagymértékben befolyásolja az áram tőzsdei árát is. Az ár máris emelkedik, ami az árufuvarozókat is hátrányosan érintheti. A többletköltség a költségvetést fogja terhelni.