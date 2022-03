Dunaújváros 5 órája

Nem kellett látni, mi zajlik bent

Nem, a szocreált, különösen a benne rejlő ideológia miatt nem lehet szeretni. Ha viszont az építészeti aspektusáról van szó, ráadásul ilyen épületek között élünk ma is, akkor elfogadjuk, sőt, egy idő után talán meg is szeretjük. Legjobb példa erre talán városunk. Az országban, de még talán Európában is egyed­ülálló módon 2004-ben létrehoztak itt egy szocreál tanösvényt. Volt hozzá prospektus, meg tábla, meg Tourinform iroda. Ma szinte csak a táblák őrzik mindezt, a többi eltűnt. Pedig a QR-kód korában akár nagy értéke is lehetne ez a városunknak…

Őri András Őri András

Ha tovább tallózunk városunk szocreál épületei között, akkor nem maradhat ki a Kiss Dezső által tervezett és ´53 végén átadott Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, akkori nevén Bartók Béla Kerületi Kultúrotthon sem. Az épület főbejáratát a monumentalitás jegyében a Babits Mihály utca tengelyében helyezték el, ezért kellett a homlokzatot aszimmetrikussá tenni. A főhomlokzat klasszicizáló, timpanonos. Az oszlopok két szintet fognak át és a közöttük lévő erkély mellvédjét Csúcs Ferenc Művészetek, Tudomány és Művelődés domborműve díszíti. Az előcsarnok félgömb kupolájának színes üvegmozaikján – Z. Gács György alkotása – pedig Petőfi Sándor János vitéze jelenik meg. Bocskai István u. 2/a Szintén nem maradhat ki a felsorolásban az eredetileg pártháznak épült, jelenleg az Intercisa Múzeumnak helyet adó épület sem. Itt már nyoma sincs a Május 1. utcai szellős, nyitott beépítésnek. A szocreálra, mint itt is, a keretes épületek, a zárt udvarok kialakítása volt a jellemző. Nem kellett ugyanis azt mindenkinek látni, mit csinálnak odabenn az elvtársak.

Bartók Béla Kultúrház Forrás: Intercisa Múzeum A pártház épülete

Weiner Tibor és Malecz Erika alkotása egy klasszicista magyar kastélyra emlékeztet. A rövid oldalának a homlokzata ún. rizalitos, vagyis az épület teljes magasságában előreugrik a homlokzat egy szakasza, ráadásul timpanonszerű oromzattal. A Duna felőli oldalán pedig a földszint árkádos kiképzésű. Az ideológiát itt csupán az erkély mellvédjén lévő kovácsoltvas ötágú csillag és három, összefogott búzakalász jelképezi. Az itt dolgozóknak ugyanis ennél „részletesebb tanításra” valószínűleg már nem nagyon volt szükségük.

A Dózsa György téren álló, Zilahy István tervezte L alakú Arany Csillag Szállodát és irodaházat 1954-ben adták át. Az L alakú szálloda háromemeletes, szocreál stílusú, árkáddal. Az irodaház Vasmű út felőli bejárata rézsűs kiképzésű, mindkét oldalán oszlopokkal, a kapu felett pedig Gyenes Tamás domborműves mellvédjével. Gagarin tér 15. Források: wikimapia A Malomsoky József által tervezett egyetem L alakú épülete is tipikusan szocreál. Egyedi megoldás, hogy a homlokzatból az előcsarnok a főépület középtengelyében félkörívesen kiugrik. Kapuzata mindkét oldalon oszlopokkal keretezett, egyenes gerendázattal lezárt. Az előcsarnok homlokzatán a kohászati technikum eredeti címere látható. Kossuth L. utca 29. Forrás: Intercisa Múzeum Néhány szocreál lakóház

Vasmű út 37. Az egykori Arany Csillag Szállóval szemben, a Dózsa mozi másik oldalán helyezkedik el. Homlokzata tükörképe a szálló homlokzatának, árkádsoros és a tetőpárkány itt is baluszteres, kőkorlátos kialakítású.

Egyedi megoldás az egyetem épületén, hogy a homlokzatból az előcsarnok félkörívesen kiugrik Forrás: Intercisa Múzeum Kossuth Lajos utca 29.

Az épület éke a Medveczky Jenő által tervezett sgraffito (a vakolat egyes rétegeinek lekaparásával készített díszítés). Pártház, amikor a téren még csak barakkok álltak… Forrás Intercisa Múzeum Vasmű út 17–25.

Az épületeket az eredeti 3 helyett 5 emeletesre építették (mert így jobban illettek az első szocialista város főútjához). Ablakrácsai tulipánmintásak, az azóta elbontott erkélyeken a korlátokon népi építészeti jegyek voltak. Vasmű út 17–25., 3 helyett 5 emeletesek lettek Forrás: Építészfórum Gagarin tér 15.

A tér monumentális épület­együttese. Érdekessége a középső épület két szintet átfogó, oszloppáros, kazettás mennyezetű két kapuáthajtója. Az erkélyek áttört kő mellvéddel készültek. Arany Csillag Szálloda és irodaház Forrás: Retropolisz Bocskai István u. 2/a

A kapu kerete egyiptizáló jellegű. Itt látható a három szintet átfogó, hengeres zárt erkély Farkasvölgyi István domborművével.

A szocreál vége

1957-re városunkban leszámoltak a szocreállal, de az építészetben nem a modern éledt újjá, hanem megnőtt a házgyári építőipar jelentősége, és a tervező feladata egy-két épülettől eltekintve formálissá vált. A cikkünk elején említett tanösvény több, ebben a korban készült egyedi épületet, például a városházát vagy az uszodát is tartalmazza.

Aki szeretné végigjárni történelmünk építészetileg meghatározó épületeit, szeretné bejárni a tanösvényt, kérjük, jelentkezzen az Intercisa Múzeumban, többek között Nagyné Hodik Mónikánál, garantáltan felejthetetlen élményben lesz része.

(Forrás: Nagyné Hodik Mónika: A Dunaújvárosi Építészeti Emlékek Tanútja és a Szocreál Tanösvény; Kuslits Tibor: Szocreál építészet Magyarországon.)



