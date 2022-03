A településen megújult az általános iskola tetőtere, csakúgy, mint az iskola és a templom kertje, valamint modern, sportbarát burkolatot kapott a kézilabdapálya a kastélyparkban.



Dr. Molnár Krisztián, a Fe­jér Megyei Közgyűlés elnöke a kisváros példás fejlesztéseivel kapcsolatban összefoglalóan azt mondta: – Nem engedhetjük a templomot és az iskolát. Ez nem egy elcsépelt frázis, hanem – mint fogalmazott – a legkisebb településekre is érvényes törekvés.



– Szívemhez közel álló fejlesztések a gyerekekkel kapcsolatosak. Ilyen az adonyi Szent István Általános Iskolában a tetőtér hőszigetelése is, amely 30 millió forint ráfordítással valósult meg. Ezzel a helyi diákok újabb jelentős, 250 négyzetméter közösségi és rendezvényteret kaptak az iskola tetőterében XXI. századi komforttal – mondta el dr. Molnár Krisztián.



Az oktatási intézmény kapcsán a jelenlévő tankerületi igazgató, Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna sok programot és az új, bevonható terület optimális kihasználását kívánta, amíg az iskola igazgatója Orthné Horváth Marianna megköszönte, hogy meghallgatásra találtak az intézmény fejlesztésére vonatkozó kéréseik.



Ronyecz Péter polgármester a katolikus templom- és iskolakertben a 16 millió forintért elvégzett bővítés kapcsán kifejtette, hogy a településen az utolsó tíz évben megdup­lázódott a gépjárművek száma, amely új parkolók kialakítását siettette a templomnál és az iskolánál is. Ugyanakkor a felújított terület különböző hit­életi rendezvényeknek is helyet biztosít, például ott tartják az adventi vásárt is. Ezért nagy szükség volt arra, hogy az iskolával és az egyházközséggel együtt a 40 négyzetméternyi településrészt rendbe tegyék, és 400 négyzetméteresre bővítsék. A polgármester hozzátette, hogy egyelőre murvás a kialakított parkoló, amelynek jelenleg nagyon örülnek, de a végső cél térkő burkolat kialakítása lesz, majd megköszönte a támogatást.



Dr. Mészáros Lajos ország­gyűlésiképviselő-jelölt gratulált az adonyi új fejlesztésekhez, majd arról szólt, hogy számára az a fontos, ami a lakosságnak fontos. A templom és az iskola között kialakított parkoló és rendezvényhelyszín kapcsán elmondta, hogy a jelenlegi murvás helyett, a célszerűbb térburkolat kialakításán megválasztása esetén dolgozni fog.



Szintén a lakosság életkörülményeinek javítását célozza a legújabb adonyi fejlesztések közül az 50 millió forintból felújított, modern, sportbarát burkolattal ellátott kézilabdapálya a kastélyparkban. A pálya az általános iskola tanóráinak és tanórán kívüli foglalkozásainak lebonyolításában is fontos szerepet játszik.



Dr. Molnár Krisztián a kézilabdapálya átadása során elmondta, igény volt a sportolási lehetőségek további bővítésére, így hamarosan lehetőség lesz további TOP 2-forrásból egy komplexebb sportközpontot kialakítására.

A közgyűlés elnöke kifejtette, hogy dr. Mészáros Lajos orvosi tanácsa kapcsán a sportolásra fordított idő mindenképpen megtérül az egészséget tekintve, ezért fontosak az ilyen jellegű beruházások. Hozzátette: köszönetet érdemel dr. Mészáros Lajos a Fidesz–­KDNP helyi országgyűlésiképviselő-jelöltje azért, amiért az elmúlt időszakban sorra járta a választókerület településeit, hogy a lakossági igényeket felmérje. Ezzel segítette a fejlesztési célok kialakítását.



Ronyecz Péter, Adony város polgármestere megköszönte a közgyűlés és a kormányzat támogatását és a lehetőséget a település fejlődéséhez. Hiszen, mint elmondta, minden beruházás az adonyi oktatásban részt vevő és sportkedvelő emberek érdekeit szolgálja.