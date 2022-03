Az idő múlásával egyre több ügyet kell figyelemmel kísérnünk, a biztosításokat, adóbevallást, folyószámlát, okmányokat valódi zsonglőrként kell kézben tartani. Nem könnyű mindent zökkenőmentesen kezelni, ezért jelentősen megkönnyíti az életünket, ha a hétköznapi ügyintézés gyorsan, egyszerűen zajlik.

Volt idő, amikor egy személyi igazolvány igényléséhez szabadságot kellett kivenni, olyan hosszadalmasan zajlott a folyamat. Emlékszem, jó pár évvel ezelőtt egy rokonunk utazás előtt jött rá, hogy lejártak az iratai. Azonnal rohant intézkedni, de közel egy hónapig tartott, mire a végére járt. Szerencsére még időben készültek el az okmányok, de kis híján füstbe mentek az úti tervek a hosszú átfutási idő miatt.

Édesanyám többször is mesélt arról, fiatalkorában az ügyintézők kelletlen stílusban kommunikáltak, nyomasztó élményt jelentettek a hivatali látogatások. Ezzel szemben a kormányhivatalok az utóbbi időben egyre több településen újulnak meg, az ügyintézés flottabbá, gyorsabbá válik, a hivatali dolgozók pedig kedvesen, segítőkészen fogadják az ügyfeleket.

A várakozás sokkal rövidebb, mint korábban, előzetes időpontfoglalás nélkül sem kell attól tartanunk, hogy ránk esteledik a kormányablakban. Az pedig szintén hasznos segítség a hétköznapi teendők zsonglőrjei számára, hogy bizonyos ügyek online intézésére is lehetőség van, ezzel is egyszerűbbé és kényelmesebbé téve a folyamatot.

