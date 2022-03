Elsőre nehéz elhinni, de Einstein és Newton is nagy nehézségek árán végezte el az iskoláit. A relativitáselmélet atyja egyenesen megbukott matematikából, róla köztudott az is, hogy autista volt. Csak abban a közegben értek el eredményeket, ahol a saját igényeik szerint tudtak foglalkozni az őket érdeklő dolgokkal. Az átlagtól eltérő gyerekek, akik nem a megszokott módon működnek, feladják a leckét a szüleiknek és a pedagógusoknak is.

Míg a felnőttek beszélgettek, megoszthatták egymással gondjaikat, a gyerekek vidáman játszottak a szomszéd helyiségben Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A normál nevelési, oktatási keretek között sokszor egyszerűen nem tudnak mit kezdeni velük, vagy ha lenne is szándék, a nagy létszám mellett nincs kapacitás rájuk. Így sokszor a szülő minden igyekezete ellenére rossz gyereknek, vagy deviánsnak bélyegzik ezeket a gyerekeket. Mit tehetünk, ha gyermekünk más, mint a többiek?

Az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete egyik vezetője, Kálmánné Tóth Mária megnyitójában elmondta, hogy az ő harca gyermekéért már 35 éves múltra tekint vissza, hiszen az ő szeme fénye már ennyi idős. Így jött létre a most 25. évfordulóját ünneplő Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete is. Majd bemutatta Kostyák Esztert, a rendezvény másik szervezőjét, a bejegyzés alatt álló Esőcseppekért Alapítvány kuratóriumának elnökét. A két szervező a meghívottaknak elmondta, hogy úgy érzeték, találkozni és beszélgetni kell. Mert a sorstársaknak érezniük kell, hogy áll valaki mellettük, a harcaikat nem nekik kell egyedül megvívniuk, és így együtt hangosabbak lehetnek.

Az új alapítvány elsősorban a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekekért és családjukért jön létre, valamint a Gyermekház Iskola működését is szeretnék támogatni. Ez egy olyan alapítványi iskola – Budapesten már sikerrel működő – ahol kiscsoportos osztályokban tanulhatnak, s ahol a hangulat, a munkaszervezés, a diákoknak és a szüleiknek kialakított közvetlen kapcsolat a „második otthont” jelentheti.



Eszter saját gyermekének keresett lehetőséget, és Szóládi Zoltán tanácsának köszönhetően kereste meg a Gyermekházat, ahol miután tájékozódtak a fennálló helyzet kilátástalanságáról, úgy döntöttek, hogy segítenek.

Az Esőcseppekért Alapítvány több feladatot is kapott, és miután az igényeket fel­mérik, és megtalálják az elképzeléseiknek megfelelő intézményt, az iskola jövő szeptemberben kezdhet majd működni.

Az érintett szülők addig is az alapítvány közösségi média felületén tudnak tájékozódni és informálódni, segítséget kérni, vagy a tapasztalatokról kérdezni. Kostyák Eszter tájékoztatása alapján minden óvodában és iskolában tudnak róluk, plakátjaik is megtalálhatóak.



A rendezvényen Barta Endre, humán ügyekért felelős alpolgármester is tiszteletét tette, és biztosította a támogatásáról a szülőket és az alapítványok vezetőit. Elmondta, hogy az SMI-s gyerekek olyan magas létszámmal vannak jelen az oktatás, nevelés területén, amely cselekvésre késztet. Ezért a Gyermekház Iskola helyi létrejöttét szándékai szerint segíti az önkormányzat, valamint a gyógypedagógusi képzés megszerzésével kapcsolatban tett erőfeszítésekről is beszámolt az érdeklődőknek.

Az alapítvány következő rendezvényét június 18-ra tervezi, egy szabadtéri helyszínre. Ahova Both Zoltán vadállatbefogót és Lakatos Norbert lufihajtogatót is meghívják majd, s ugrálóvár is várja majd a gyerekeket.