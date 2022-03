- A balliberális média felületein olyan „vádakat” fogalmaznak meg, miszerint a kormány nem tesz semmit az orosz-ukrán háború miatt hazánkba érkező menekültek megsegítésére. Ezzel szemben mi a valóság?

- A helyzet azért súlyos, mert egyrészt a baloldal ugyanazt csinálja most, egy háború idején, mint amit a migrációs válság és a koronavírus világjárvány ideje alatt. Nevezetesen azt, hogy hazugságokkal, álhírekkel támadja a kormányt, káoszt akar létrehozni a politikai haszonszerzés reményében. Ez aljasság bármilyen válság idején is. A valóság az álhírekkel szemben az, hogy a magyar segítségnyújtás kétirányú. Egyrészt mindenkinek segítünk, aki átjön a határon, és itt keres biztonságot. Most már körülbelül félmillió ezeknek az embereknek a száma. A hat nagy karitatív szervezet, az ökumenikusok, a máltaiak, a vöröskereszt, a katolikusok, a reformátusok és a baptisták mindnyájan, szervezetenként 500 millió forintot kaptak a kormánytól, tehát összesen 3 milliárd forintot, hogy a segítő munkájukat végezni tudják. Emellett dolgoznak a katonák, a rendőrök, a kormányhivatalok munkatársai és az önkormányzatok is, amely önkormányzatokat szintén segíti és támogatja a kormány. Összefogott munkavégzés zajlik kormányzati támogatással és szervezéssel, hogy mindenkit el tudjunk látni, aki ide érkezik. Köszönetet is mondok ezért mindenkinek, aki ebben a munkában részt vesz. A segítségnyújtás másik iránya, hogy segítséget viszünk azoknak, akik még Kárpátalján vagy Ukrajna más területein vannak. Minden idők legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk végre: 600 millió forint értékben és ezer tonna mennyiségben szállítunk adományt. Több körben, mivel akkora mennyiségről van szó, hogy egyszerre nem lehet. Legutóbb múlt pénteken én vezethettem azt a delegációt, amellyel öt kamionnal vittünk öt tonnányi szállítmány, mintegy 200 millió forint értékben.

- Vajon Brüsszelben látják a magyar kormány erőfeszítéseit a menekültek segítése terén vagy ezért is bírálhatják?

- Nagyon nehéz a brüsszeli bürokraták fejével gondolkodni. Egy biztos, a brüsszeli gépezet és a brüsszeli bürokraták akkor sem siettek a segítségünkre, amikor a migrációs válság alatt Európa határait védtük. Azzal, hogy mi a magyar határt védtük, azzal együtt Nyugat-Európa határait is. Ezt mindenki tudta és látta, mégsem segítettek ebben semmit. Most is az a helyzet, hogy nem nagyon ébrednek Brüsszelben azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet és mit kéne tenni. Magyarország cselekszik, mi mindenkinek segítséget nyújtunk, de egyébként elvárjuk és elvárnánk azt, hogy Brüsszelben is felébredjenek, és ne bíráljanak, ne támadjanak bennünket vagy akár a lengyelek akkor, amikor a szomszédságunkban háború van. Megjegyzem, a korábbi támadások is alaptalanok voltak, de az igazságtalanságot és a kettős mércét már megszoktuk tőlük. A politikai támadásoknak most különösképpen nincs itt az ideje, ezt be kellene fejezni, és a Magyarországnak jogosan járó forrásokat ide kellene adni. A miniszterelnök úr levelet is írt az Európai Bizottság elnökének, amelyben ismét felkérte arra, hogy a jogosan járó pénzeket juttassák el nekünk, hogy azokat a megnövekedett terhek és feladatok ellátására tudjuk fordítani.

- A közvélemény tekintete most az ukrán-magyar határszakaszra és az ott történtekre fókuszál elsősorban. Azonban a déli határszakaszon folyamatos a migráció. Mi a helyzet ezen a terület?

- Azt fontos látni, hogy a magyar kormány álláspontja pontosan ugyanaz most, mint ami az elmúlt években: mi mindig azt mondtuk, hogy a menekülteknek az első biztonságos országban kell ellátást kapniuk, ott kell számukra mindent biztosítani. Ezt mondtuk korábban is, csak akkor az volt a helyzet, hogy illegális bevándorlók tömegei, más kultúrájú-vallású emberek tömegei a fél világon átvonultak, biztonságos országok során, megszegtek minden európai és magyar szabályt is, és így akartak átmasírozni Magyarországon, és más országokon. Ezt a népvándorlásokat nem tudjuk támogatni. Mi erre azt mondtuk, hogy ez veszélyes és törvénytelen, és katonákkal, kerítéssel, törvényekkel védekezünk ez ellen. Az illegális bevándorlás nem múlt el, több tízmillió olyan ember él Európa keleti és déli szomszédságában, akik az életkörülményeiből adódóan bármikor elindulhat, vagy már el is indult Európa felé. A magyar állásponttal könnyű számot vetni, mert mindig kristálytiszta és változatlan a kezdettől, a fontos kérdésekben pedig kiváltképpen: oda kell vinni a segítséget, ahol a baj van, és ott kell segíteni ezeknek az embereknek ahol élnek, vagy a szülőföldjükön, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az első biztonságos országban. Az ukrán válság kapcsán most mi vagyunk az első biztonságos ország, és ennek megfelelően is cselekszünk.

- Rendkívüli a helyzet, és sorsdöntő választás előtt állunk. Mi a választás tétje?

- A háború kitörése előtt is világos volt, hogy mi a mostani választás tétje: meg tudjuk-e őrizni a közös eredményeinket. A balliberális kormánynak „csak” egy gazdasági válsággal kellett volna megbirkóznia, de tönkrement az ország, nem sikerült nekik. Az Orbán-kormánynak volt migrációs válság, koronavírus okozta világválság, gazdasági kihívások, árvíz, vörösiszap, és most egy háború. Mindezen válságok ellenére eredményes, erősödő és fejlődő pályán van az ország. Csak hogy egy adatot mondjak, egymillióval többen dolgoznak ma, mint 2010-ben. A közös eredményeinket kell megtartani és az erősödő pályán továbbmenni. Azzal, hogy kitört egy háború, még kristálytisztább és jelentősebb a választás tétje, hiszen most a háború és a béke kérdésről kell dönteni. Nyilvánvaló, hogy az össze-vissza beszélés és a félamatőrök ideje nem jött el, hanem olyanokra van szükség, akik tudják, hogy a szavaknak súlya van. Ilyen az Orbán-kormány. Mindig elmondtuk, hogy mi a békét választjuk és ki akarunk maradni ebből a konfliktusból, a baloldal pedig több nyilatkozat alapján világos, hogy belevezetné Magyarországot egy ilyen háborús konfliktusba. Erről kell dönteni.