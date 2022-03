Dr. Bincsó Éva házi gyermekorvos arról számolt be, hogy egyre többen jelentkeznek náluk jellegzetes allergiás tünetekkel, írja a teol.hu.

Hogy melyek ezek és hogy tudjuk megkülönböztetni egy nátha tüneteitől, a gyermekorvos úgy fogalmazott, a tüsszögés, orrfolyás, száraz köhögés mellett, amelyek a kicsik gyakran panaszkodhatnak szem-, orr- és torok viszketésre, bőrtünetek, ekcéma is jelentkezhet. Ez esetben érdemes mielőbb háziorvoshoz fordulni, akitől a szülő beutalót kérhet a gyermekpulmonológiára. Itt a szakorvos alaposan kivizsgálja a kis beteget és ellátja a megfelelő allergia elleni szerrel. Azért is érdemes kivizsgáltatni gyermekeinket, hiszen kezeletlen allergia esetén kialakulhat egy asztma is, amely súlyos, ijesztő tüneteket is produkálhat.

Amennyiben regisztrált allergiás a gyermekünk, már a szezon előtt fontos kontrollra jelentkezni a szakorvosnál és lehetőleg még a jellegzetes tünetek előtt két héttel megkezdeni a kezelését. Szerencsére manapság nem csak vénnyel, hanem anélkül is több gyógyszert kiválthatunk a gyógyszertárban, sokan, a gyengébb tüneteket produkálók közül így nem is kerülnek el az orvoshoz. Ennek ellenére elmondható, hogy évről évre nő az allergiás gyermekek száma – hangsúlyozza a gyermekorvos. A pollenek elsősorban a hajra kerülnek, aztán szétszóródnak az ágyneműn, párnán, ezért is erősödnek fel este a tünetek – mondja dr. Bincsó Éva, aki azt javasolja, hogy aki érintett, gyakrabban mosson hajat, cserélje a ruházatát, ágyneműjét.