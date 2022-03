A környékbeli szép települések között ez a városka igazi ékszerdoboz. Tele van szép intézményekkel, csupán egyetlen kavics maradt a közelmúltig a sok gyöngyszem között, a régi polgármesteri hivatal épülete.



Schrick Istvánt, Rácalmás város polgármesterét a helyszínen a felújítás jelentőségéről kérdeztük.

– A 650 négyzetméternyi épület a régi városháza volt. Megújulása azért fontos számunkra, mert itt működnek a szociális szolgáltatásaink, mint a család- és gyermekjóléti szolgálat irodája és az idősek nappali ellátása, és ebben az épületben van a körzeti megbízott rendőr irodája és a civil szervezetek is. Tehát egyfajta településközpontként tekintünk az épületre. Már nagy szükség volt a felújításra, hiszen nagyon ­rossz állapotban volt. De a kormányzat 300 millió forintos támogatása nélkül esélyünk sem lett volna a munkálatok elvégzésére. Teljes megúju­lása már jól látható kívül és belül is. Remélem, a felújítás talán minden rácalmási teljes megelégedésére fog történni – mondta el Schrick István polgármester.



A projektlátogatáson az önkormányzat vezetőin kívül részt vett dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke valamint dr. Mészáros Lajos országgyűlésiképviselő-­jelölt is. A látogatókat a kivitelező cég projektvezetője, Kerek Sándor kalauzolta végig a helyszínen.



A szakembertől olyan részinformációkat is megtudtak a jelenlévők, hogy az idősellátás központi helyiségében látszó gerendázat és belógó lámpatestek lesznek. A felújítás során gipszkarton mennye­zetet, új nyílászárókat építettek be, az irodákat klimati­zálással teszik teljesen komfortossá. Az épület rekonstrukciójának egy következő szakaszában a szabadtéri környezet majd parkosítással lesz kialakítva. A tetőtéri ­helyiségekben kap helyet majd az épületgépészet és a rendőrségi megfigyelőrendszerhez elengedhetetlen szerverszoba is, valamint az elképzeléseknek megfelelően akár két-három szolgálati lakás is kialakíthatóvá válik. De már most gondoltak egy majdani épületlift kialakítására is.