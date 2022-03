Sokak számára egy kis meglepetésként hatott a március 15-i megemlékezés helyszíne Dunaföldváron. Az esemény megtervezése idején még nem lehetett tudni, hogy a Covid-járvány milyen lehetőséget fog nyújtani rá, ezért választották helyszínül a Kossuth teret.

Az elmúlt évben felújított park az óvatos léptekkel haladó tavasz nyújtotta lehetőséget kihasználva most kezd feléledni. Az újjászületésével biztató üzenetet nyújtott a szép számú ünneplőnek, akik a ragyogó, friss napsütésben örömmel találkoztak a százhetvennégy éves események felidézésével. Az ünnepi beszédben és a megemlékező műsorban is megelevenedtek a történelmi pillanatok.

A Beszédes József Általános Iskola vezetői a koszorúzásnál Fotók: Balogh Tamás

Az ünnepséget közösen elénekelt Himnusz magasztos hangulata vezette be. Horváth Zsolt polgármester ünnepi beszédéből idézünk.

– Örömmel látom, hogy erre a szokatlan helyszínre is ilyen sokan eljöttek. Ez azt is jelenti, hogy most is működik a civil összefogás ebben az országban, ahol mindig megtették a magukét az emberek, amikor szükség volt rá. Azért jöttünk el ide a mai napon, hogy megálljunk egy pillanatra, és kegyelettel emlékezzünk azokra, akik 1848. március 15-én véghez vittek egy cselekedetet. Nem tudtak és akartak úgy élni, mint odáig, és érezték, hogy tenniük kell a változásért. Egész Európában hasonlóan élték meg azt a kort, és a forradalmi eszme fellángolásához a mi hőseink is csatlakoztak. Be kellett kapcsolódnunk a közös vérkeringésbe. A földrészünknek egynek kellett mutatkoznia a világ számára. Legyen hangunk és erőnk ahhoz, amit szeretnénk véghezvinni. Ma is erre van szükség. Arany János így mondta: „A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep. A szabadságé”. Petőfi így foglalta össze a nevezetes nap történetét: „Nagyapáink és apáink, míg egy század elhaladt, nem tevének annyit, mint mi az elmúlt huszonnégy óra alatt!” Nem várhatjuk, hogy a problémáinkat majd mások fogják helyettünk megoldani. Nekünk kell a zászló mögé állni és fölvállalni a kihívásokat!

Horváth Zsolt polgármester tartott ünnepi beszédet

A szónoklatot követően a helyi Beszédes József Általános Iskola 6. a osztályosainak emlékműsora következett.

Felkészítőik Sebestyénné Venczel Andrea, Suplicz Andrea és Cseke Klára voltak, és persze a diákok míves produkcióval lepték meg az ünneplőket. A jól megválasztott anyag, a derűs, könnyed hangulatú előadás, és az egy szál gitáros zenei kíséret úgy elevenítette meg a történelmi eseményeket, hogy az a szereplők fiatal életkora ellenére is hitelessé vált. Szeretve és a munkájukat elismerve kapták meg érte a nagy tapsot.

Az eseményt a koszorúzás hagyományos ceremóniája zárta.