György István, aki egyben a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, azt mondta, hogy csütörtökön és pénteken délután 2 és 6 óra között, szombaton pedig délelőtt 10 és délután 6 óra között regisztráció nélkül fel lehet venni a soron következő koronavírus elleni vakcinákat. Helyben a Szent Pantaleon Kórházban jelöltek ki oltópontokat, itt tudják felvenni az oltásokat a meghirdetett akciónapok során.

Mint azt az államtitkár közölte, eddig több mint 6 millió 390 ezren vették fel az első oltást, mintegy 60 százalékuk pedig már a harmadikat is megkapta. Ennek köszönhető, hogy az oltásalapú védekezés Magyarországon sikeres; működik a gazdaság és a kulturális élet. György István felhívta a figyelmet arra, hogy orvosszakmai vélemények szerint 4–6 hónap után csökken a szervezet védekezőképessége, ezért indokolt a sorban következő oltás beadatása. A negyedik oltást elsősorban az időseknek, a krónikus betegeknek és a transzplantáltaknak ajánlják, ugyanakkor bárki megkaphatja, aki úgy érzi, hogy a megelőző vakcina után 4–6 hónappal szüksége van a védettség megerősítésére. A negyedik oltást eddig csaknem 200 ezren vették fel; beadása előtt orvosi konzultációt javasolnak. Az államtitkár sikeresnek nevezte az eddigi oltási akciónapokat. Közlése szerint november–decemberben 1,4 millió oltást adtak be az akciónapok keretében, majd később is érzékelhető volt, hogy az akciónapokon kétszer-két és félszer annyian jelentkeznek oltásra, mint a többi napon.

Végül hangsúlyozta, a járvány ötödik hulláma ugyan már csökkenő fertőzésszámokat mutat, ennek ellenére azt javasolják, hogy a 4–6 hónapnál régebben oltottak orvosi vélemény alapján vegyék fel a soron következő vakcinát.