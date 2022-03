– Jól gondolom, hogy ilyen léptékű beruházás mérföldkő a község életében?

– Valóban az, óriási jelentőséggel bír, hogy megnyertük ezt a pályázati forrást. A település egyik vágyott beruházása kezdődhet meg ezáltal. Kisapostag főutcája 2 km hosszúságban kanyargós, szűk és rosszul belátható, csak részben rendelkezik járdával, ami nagyban nehezíti a biztonságos közlekedést. 2016-ban sikerült 500 méter hosszúságban járdát építeni az út mellé közvetlenül a vízelvezető árok lefedésével egy újonnan kialakított vízelvezető hálózat kialakításával. Az út túloldalán a patak rézsűje található, így teljesen alkalmatlan, nincsen hely a járdaépítésre. A fennmaradó 1,5 km hosszúságban ismét ezt a megoldást kell alkalmaznunk, mivel nincsen szabad felület, ahol meg tudnánk építeni az akadálymentes járdánkat. A projekthez tartozik a Széchenyi utca vízelvezetésének kialakítása új burkolat készítésével, illetve egy modern közpark kialakítása a köszöntő táblánál. A megvalósítást követően sokkal nagyobb biztonságban lesznek a gyalogosok, és a felszíni vízelveztés problémája is megoldódik a település jelentős részén!

Az utóbbi nyolc évben Varga Gábor, a körzet országgyűlési képviselője sokat segített, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg a faluban, amiről korábban csak álmodni mertünk.



Nagy Attila, Kisapostag polgármestere

– Hogyan kezdődött ez a kapcsolat?

– 2013 júniusában az árvíz Kisapostagot sem kímélte. Akkor a Duna vízállása rekordot döntött, de a település lakói, a katasztrófavédelem és a környékbeli politikusok is segítettek megóvni az itt élő emberek nyaralóit, lakásait. A védekezés kapcsán találkoztam először Varga Gábor képviselő úrral. 2014-től már közösen dolgoztunk azon, hogy a település fejlődni tudjon.

– Milyen projektek valósultak meg ezen időszak alatt?

– Rengeteg utat sikerült felújítanunk, ebben az évben gyakorlatilag a településünk belterületi úthálózata pormentes lesz. Nagyon kevés olyan falu van, ahol ez megvalósult. A csatornázás második ütemének megvalósításával településünk belterülete 99 százalékban összközműves lett. Ötven férőhelyes, kétcsoportos, tornaszobával és a kor követelményeinek mindenben megfelelő felszereltséggel ellátott óvodát adott át az önkormányzat. Nagyszerű körülményeket biztosítunk a gyermekneveléshez. Ez egy modern óvoda, nagy dolog ez egy falu életében.

Az orvosi rendelőnkbe a háziorvossal történt egyeztetések után modern, új berendezéseket szereztünk be. Úgy gondolom, a környék legmodernebb rendelőjével büszkélkedhetünk, hiszen a betegellátáshoz nélkülözhetetlen tárgyakat és eszközöket sikerült beszereznünk. Ezen túlmenően napelemeket telepítettünk, így a rendelő minden helyiségében hűtő-fűtő klímaberendezés áll rendelkezésre. Új energiatakarékos kazánt tettünk a kazánházba, ezzel jelentős megtakarítást érünk el. A polgármesteri hivatal felújítását 2019-ben kezdtük el. Hőszigetelés, nyílászárócserék és új kazán beszerzése valósult meg. Pályázati forrásból sikerült megújítanunk az épület fűtéshálózatát. Napelemek kerültek az épületre, modernizálni tudtuk a hűtő-fűtő berendezéseket, ezzel nagy lépést tettünk annak érdekében, hogy költséghatékonyan tudjuk üzemeltetni az épületet. A kisgyermekesek nagy örömére teljesen felújítottuk a nagy játszóteret, amely a Kossuth utca, Váczi út kereszteződésében található. A bölcsődénk is új játszótérhez fog jutni az elkövetkezendő időszakban. Kisapostag külterületi lakosságának is sikerült nagymértékű segítséget nyújtani az elmúlt évben, hiszen sikeresen pályáztunk a tanyagondnoki szolgálathoz új busz beszerzésére. Egy munkatársunk napi szinten segít a külterületen élőknek, akár orvoshoz jutásban, a gyógyszerek beszerzésében, vagy más jellegű kérés esetén. Ezek csak a nagyobb projektek, ezenkívül számos kisebb, de a falu életében jelentős program valósult meg, a humánszolgáltatások fejlesztésétől, a zártkerti programon át, a közösségi események megvalósulásáig.

– Milyen terveik vannak a következő időszakra?

– Az iskola felújítást szeretnénk megvalósítani, de egy multifunkciós közösségi épület kialakítása is fontos lenne, ötletekből sosincs hiány. Nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani Varga Gábor képviselő úrral. Havi szinten egyeztetjük a településen felmerülő problémákat, eseményeket, fejleményeket és az újonnan felszínre kerülő igényeket. Ez alapján céltudatosan készítjük elő a projektjeinket. A jó kapcsolat révén mindig megfelelő információval és tudással rendelkezünk annak érdekében, hogy a pályázatainkat, fejlesztéseinket meg tudjuk valósítani.

– A választások hajrájában bizonyára mások is felajánlották az együttműködésüket a kisapostagi településvezetésnek?

– A településünk jövőbeli képviseletére többen regisztrálták magukat országgyűlésiképviselő‐jelöltnek. Varga Gábor úron kívül egy képviselőjelölt sem keresett bennünket, hogy feltérképezze Kisapostag problémáit, önkormányzatunk állapotát és a jövőbeli terveinket. Így nagyon nehezen tudom értelmezni az indulók segítő szándékát. Hogyan tudnának képviselni bennünket, ha nem is ismerik a körzetük problémáit? Eddig is teret adtunk mindenkinek, hogy megmutassa magát, és a programját. Örömmel vettük volna, ha a jelöltek a falu nyilvánossága előtt elmondják Kisapostaggal kapcsolatos elképzeléseiket. Úgy gondolom, csak a közös gondolkozás, a közös munka az, amely eredményes tud lenni. Egy jó kapcsolat aranyat ér, mint ezt a településünk fejlődése is megmutatta az utóbbi időben. Csak a közös munka hozhat további fejlődést Kisapostagnak a jövőben is.

