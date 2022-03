Dr. Pesthy Gergely ügyvéd tájékoztatása szerint legegyszerűbb az a helyzet, ha a felek akár előzetesen megállapodnak abban, hogy válás esetén ki maradjon a lakásban. Szintén egyszerű a helyzet, ha bármelyik fél önként, a visszaköltözés szándéka nélkül hagyja el a lakást. Ilyen megállapodás, vagy önkéntes költözés nélkül a Ptk. szabályai szerint kell megosztani az ingatlan használatát, írja a teol.hu.

Ha a lakás az egyik házastárs különvagyona, akkor joggal gondolhatnánk, hogy kizárólag ő maradhat bent. Ez azonban nem ennyire egyszerű, mert ilyen helyzetben is rendelkezhet úgy a bíróság, hogy a tulajdonnal nem rendelkező házastárs is maradhat a lakásban. Utóbbi helyzet állhat elő, ha a közös gyermekek bármelyike felett a nem tulajdonos fél gyakorolja a szülői felügyeleti jogot. Rendkívüli esetben az is előfordulhat, hogy ebből a lakásból a tulajdonosnak kell mennie, és a másik fél maradhat bent. Ha a lakás a felek közös tulajdona, elsősorban meg kell osztani a használatot.



A lakószobák kizárólagos használatáról kell megegyezni, a közös használatú helyiségeket pedig közösen kell használni. Ezt a helyzetet kisebb átalakítási munkákkal is el lehet érni. Ha a használat megosztására nem kerül sor, a bíróság valamelyik felet a lakás elhagyására kötelezi. Ebben az esetben az elköltöző fél pénzbeli térítésre tarthat igényt, mert el kell költöznie. Később ismét lehet kérni a bíróságtól az egyszer már meghatározott használat újrarendezését. Ennek oka lényeges jogi érdek sérelme, vagy a közös kiskorú gyermekek érdeksérelme lehet.