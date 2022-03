A nőnap a nőkről szól – olvastam egy netes bejegyzésben. Persze virágokról és köszöntésekről, figyelemről és elismerő szavakról is. Várjuk, elvárjuk, örülünk, esetleg zavarba jövünk attól? Mindenesetre az is fontos, hogy kik rejtőznek a virágcsokrokat és bókokat fogadó kedves mosoly mögött. Ki is az a nő? Megélt társadalmi szerep avagy belülről fakadó ösztön, amely a havonta ismétlődő biológiával függ össze? Esetleg mindkettő? A spirituális tanító azt mondja, hogy ki kell teljesednünk azokban a szerepekben, amelyek a nő öröme, szeretete, tisztelete és saját életének a napi szintű megélése. Hallgassunk rá!

Vezető képünk illusztráció.