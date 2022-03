Végre itt a tavasz. Csodálatos, vagy talán a legszebb évszak. Reggelente napsütésre és madárcsicsergésre ébredünk. A természet újjászületik körülöttünk, ránk mosolyog a világ. Akár boldogok is lehetnénk, ha nem árnyékolná be valami mindig a jó kedvünket. Az elmúlt években a világjárvány, most pedig a háború a szomszédban. Tudom, hogy az anyagi érdek nagy rendező. De bárcsak világosság gyúlna végre a fejekben és megtanulnánk békésen egymás mellett élni. Bőrszín, párt, vallási és nemi hovatartozástól függetlenül, egyszerűen csak embertársainkként tekintve egymásra. Sokkal tisztább lenne az ég a fejünk felett!