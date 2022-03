A jelentkezési lapot személyesen a régi városháza melletti büfé épületén található postaládákba dobhatják be, vagy a [email protected] e-mail-címre is elküldhetik név, lakcím és telefonszám megadásával.

A bírálók tavasszal, nyáron és ősszel értékelik az utca­frontokat és fényképek készítésével dokumentálják a látottakat. Az év végi ünnepségen bemutatják a legszebb kerteket és azokat a kreatív megoldásokat, amelyek ötleteket adhatnak másoknak is. Az eredményhirdetésre várhatóan novemberben kerül sor.

Szeretettel várják a nevezéseket, hogy a település a lakosság segítségével még vonzóbb lehessen.

„Virágos Rácalmásért” és „Szép Porta” verseny minden évben összefonódik Rácalmáson. Az idei évben szintén meghirdetik a „Szép Porta” versenyt is a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület tagjai. Aki már az előző években elnyerte a „Szép Porta” kerámia táblát, más díjazásban részesül. Itt a fő szempont a külső és belső kert harmóniája, virágos, ápolt porta. A szervezők azt kérik, hogy ha környezetében ilyen kertet lát, emlékeztesse a tulajdonosát, hogy nevezzen versenyre.

A civil szervezet szeretné arra ösztönözni a lakosságot, hogy az utcafrontjukra is fordítsanak figyelmet. Hiszen az esztétikus településképet elsősorban az utcafrontok határozzák meg. Természetesen mindenki a maga örömére csinosítgatja a lakókörnyezetét, de a csodálatos végeredményt jó érzés megosztani másokkal is.



Meghatározó civilek a városban - A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület Rácalmás meghatározó civil szervezete. Az egyesület 1994-ben alakult, és negyedszázados működése alatt mindvégig igyekezett értéket teremteni és közvetíteni. Tevékenysége sokrétű, kiterjed a virágosítási versenyen túl a többi között a település természeti és épített örökségének védelmére, hagyományok ápolására, az önkéntes munka szervezésére is.