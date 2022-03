A Mr. Gerald Cirkusz Turné megérkezett városunkba is, 2022. március 24-27. között színes műsorral várják az érdeklődőket. Ahogy már a duol.hu-n korábban olvashatták, a világ legjobb bohóca díjat 2018-ban átvehette Mr. Gerald, a Karlsruher Weichnachtscircus-ban. Az, hogy miért ilyen kapós a világ legjobb bohóca, azt egyedisége és nyitottsága mellett származása is igazolja. A Donnert családot már a reformkorban is kiváló artistákként ismerték, ám a köztudatban lévő Donnert-dinasztia „csak” 200 éves klasszikus cirkuszi múltra tekint vissza.

Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap