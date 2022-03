Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke elmondta, fontos szempont, hogy olyan helyszínt válasszanak ki, amely a fejlődés és a fejlesztés szempontjából (nemcsak a beruházásokra vonatkozóan, hanem beleértve a közéleti, gazdasági, szellemi életet) a megye többi települése számára is példás utat jár be. Az elnök úgy fogalmazott, nemzetünk történelmi fővárosa, Szent István városa önmagában is világhírnévnek örvend szakrális, keresztény kulturális emlékeinek, épített örökségének köszönhetően, ami nemcsak megyei szinten, hanem országosan is példás úton jár.



A megyeháza parkolójában lesz a vásár Fotó: Skobrák Dénes

A megyenap egyik legfontosabb része az ünnepi díszközgyűlés, amelyen számos elismerést adnak át: a megyei dísz­polgári címet, valamint tizenkét szakdíjat, a többi között az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra, a kultúra és a sport területén példaértékű, kimagasló teljesítményt nyújtó személyeknek. A közgyűlés 9.30-kor kezdődik, amit a megyei önkormányzat honlapján élőben is közvetítenek. A műsorban fellépnek a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei, valamint a Szent György Kórus. Állandó programnak számít a megyekorzó (Fejér Termék és Kézműves Vásár), amely 9–14 óra között várja a látogatókat a megyeháza melletti parkolóban. Az önkormányzat minden évben díjazza a megye legkiválóbb termelőjét, kézművesét hagyomány, érték és minőség szempontjából. Fejér Termék címmel hirdetik meg ezt a pályázatot két kategóriában: feldolgozott élelmiszertermék és kézműves ipari termék. A megye kilenc településéről tizenkét pályázatot nyújtottak be. Ezeket a Fejér Termék Bizottság tagjai bírálták el, a díjátadó a megyenapon lesz.