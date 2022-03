Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke elmondta, folytatódik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP 2+ néven. Az eredetileg tervezett 32 milliárd forintos nyitó forráshoz képest 70 milliárd forintot fordíthatnak majd a települések fejlesztésére, olyan beruházásokra, amelyek az ott lakók komfortérzetét, igényeit szolgálják.

A közelmúltban már bejelentettek két nagyobb útfejlesztést Adony és Rácalmás vonatkozásában, ám most egy újabb, 1,3 milliárd forint össz­értékű beruházási csomag részleteit vázolták, amely a választókerület öt települését érinti, két fejlesztési területen: élhető település és épület­energetikai kategóriában.

Jobb Gyula, Ronyecz Péter, dr. Molnár Krisztián, valamint dr. Mészáros Lajos a sajtótájékoztatón Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Dr. Molnár Krisztián köszönettel szólt dr. Mészáros Lajosról, a Fidesz–KDNP ország­gyűlésiképviselő-jelöltjéről, amiért oroszlánrészt vállalt a fejlesztési célok megfogalmazásában, mert az elmúlt időszakban sorra járta a választókerület településeit, hogy a lakossági igények mielőbbi kiszolgálása érdekében fejlesztési forrásokat találjanak. Azt is mondta, jó esetben ezt a szerepvállalást nem kellene kiemelni, de a térség jelenlegi képviselője, Kálló Gergely a mandátuma alatt egyszer sem kereste fel a döntéshozó megyei önkormányzatot, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükségük a térség lakóinak, holott egy képviselőnek, vezetőnek kötelessége lenne ezért lobbizni. Hozzátette, dr. Mészáros Lajos már most többet tett a térségért.

A most támogatásban részesült projektekről az érintett települések polgármesterei beszéltek a sajtótájékoztatón.

Szabó Tamás, Ercsi polgármestere elmondta, a 418 millió forintból egyrészt a városközpontot szeretnék megújítani, illetve a vasútállomástól a hajóállomásig tervezett kerékpárút egy újabb szakaszát építenék ki (a Fűzfa utcától a városközpontig) a közterület rendezésével együtt.



Ronyecz Péter, Adony polgármestere arról szólt, hogy már több pályázat eredményeként alakíthattak ki közösségi teret a kastélyparkban, amely sportolási lehetőséget is biztosít a lakóknak. Igény volt ennek bővítésére, így a most bejelentett 100 millió forintból egy komplexebb, modern sportpályát alakítanak ki.



Jobb Gyula, Kulcs polgármestere elmondta, nálunk a partfal-stabilizálás miatt különösen fontos a megfelelő csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása. A Deák Ferenc utcai területen 232,23 millió forintból építhetik ki a megfelelő elvezetést, illetve 83 millió forintból önkormányzati épületeket energetikailag újíthatnak fel.



Oláh István, Perkáta ügyvezető alpolgármestere elmondta, ők a 154 millió forint fejlesztési forrásból energetikailag újíthatják és korszerűsíthetik a faluházat és három szolgálati lakást.



Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere elmondta, összességében mintegy 338 millió forint támogatást fordíthatnak beruházásokra a településen, így csapadékvíz-elvezetést alakítanak ki a Zrínyi utcában, megújulhat az óvoda és a faluház tetőszerkezete, és energetikai korszerűsítést kaphatnak az önkormányzati épületek.