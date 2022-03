Az itt látható fotót Daruszentmiklóson készítettem. Amit rajta látunk, akár példának is állíthatjuk a magánszemélyeknek és a közületeknek egyaránt. Az előtérben egy elektromos meghajtású kisbusz, mögötte a községháza épülete. Az utóbbi a mai kor követelményeinek megfelelően felújítva. A tetején napelemek, és a kémény magasságában egy parabolaantenna, ami az egyik alkatrészként a település internetes kiszolgálását biztosítja. Valamennyi dolog már utolérhető, és a jövőben nélkülözhetetlenné válik. Varga Gábor országgyűlési képviselő is elismerően nyilatkozott a beruházásról.

– Akár jelkép is lehet ez az elektromos meghajtású kisbusz.

– Az is lehet, hiszen ez az első kizárólag elektromos meghajtású kisbusz, ami a térségünk polgármesteri hivatalai között munkába állt. Örömmel adtam át, hiszen ez a kis település hatalmas utat tett meg az elmúlt évtizedekben, amióta elnyerte a függetlenségét. Ilyen lehetőségekkel élhet, hogy például vásárol egy ilyen járművet, amivel a házi segítségnyújtást és a tanyagondnoki szolgálatot is elláthatják. Közelebb hozhatja azokhoz az emberekhez a szociális és az egészségügyi ellátásokat, akik eddig nehézségek árán, vagy egyáltalán nem tudtak hozzájutni – mondta Varga Gábor ország­gyűlési képviselő. Hozzátéve: – Külön tisztelet a település polgármesterének, hogy pontosan ilyet választott ki, aminek a használatához egyébként náluk minden feltétel biztosított. Ami különösen fontos: elegendő napelemük van ahhoz, hogy ezzel az autóval ingyenesen lehessen közlekedni.

– Például szolgálhat?

– Gratulálok a falu vezetésének és a falu polgármesterének, aki ezzel a beruházással is bizonyította, hogy egy innovatív ember. Irányt adhatnak a településen lakóknak, és remélem, hogy sok követőjük lesz nekik. Átléptük a naptár bűvös határát, most már a tavaszt keressük a természetben. Azt gondolom, hogy az az ember, aki Dél-Fejérben él, már nagyon régóta várja a tavaszt. Ilyenkor a gazdáknak már megmozdulnak az ötletek a fejükben, és az első jó idővel, ami meghozza a hóvirágokat és az ibolyákat, automati­kusan indulnak a természetbe. Szerencsések vagyunk, mert ezen a szép vidéken élünk, és amikor az időjárás is a kedvünkre való, egy jó társasággal repül a kint töltött szabadidő, de még a munkába indulás és a hazatérés is sokkal könnyebb, vidámabb, mint a téli időszakban. Örömteli, ahogyan hosszabbodnak a nappalok és ezért, amikor a kislányomat kikísérem a reggeli buszhoz, világos van, mert éppen akkor kel föl a Nap.

Varga Gábor, az 5. számú választókerület parlamenti képviselője

– A „zöld” gondolat...

– Ennek a járműnek a beszerzése abszolút annak mondható, hiszen az üzemanyagát a napból nyerik, és a használata közben sem keletkezik egészségre ártalmas dolog. Ennél a pontnál azért elmondhatom, hogy a „zöldgondolat” alapvetően és ősidők óta a falusi emberben él. Nem csak a dédiktől, hanem sokkal régebb óta élünk együtt a természettel, amire mindig megújuló forrásként tekintünk.

Gondoljuk csak végig: az a gazda, aki a kertjében elveteményez, megéri azt, hogy a zöldség és a gyümölcs megterem, betakarít, komposztál, ha kell, hagyja pihenni a földet, az említett gondolat jegyében végzi a dolgát. Az elmúlt évszázadok megtanítottak bennünket arra, hogy a természettel szemben alázatosnak kell lennünk, harmóniában kell vele éljünk. És akkor a terveink hosszú távon megvalósulnak.

– A régi, kiegyensúlyozott életünk reneszánsza következhet?

– Remélem, hogy igen. Szerintem a vidékre kiköltözők alapvetően ezt keresik. Aki pedig már ott él, annak pedig azt javaslom, hogy tartsa meg ezeket a régi természetbarát szokásokat!

Rauf Norbert, Daruszentmiklós polgármestere

Valóban van egy üzenetünk az itt élők számára – kezdte a beszélgetésünket Rauf Norbert, a falu polgármestere. A folytatásban hozzátette:

– Megpróbáljuk a fejlesztéseinket a mai kor színvonalán végrehajtani. Nagyon fontos az is, hogy ezek gazdaságilag is jó döntések legyenek. A korábbi energetikai beruházásunk révén kerültek a napelemek a tetőnkre, és az ott termelt elektromos árammal nemcsak a hivatalt látjuk el, hanem ezt a buszt is üzemeltetni tudjuk. Lehet, hogy vannak, akik szerint ezek a járművek még kiforratlanok, ami elképzelhető, de ennek az akkumulátorára nyolc év garanciát adnak, ami a számunkra elég meggyőző ajánlás.