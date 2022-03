A szép kort megélt polgárok köszöntése egy régi kedves hagyomány Dunaújvárosban is. 2009 óta kormányrendelet is tartalmazza a jubileumi (90., 95., 100., 105., 110., 115. élet­év) köszöntést. „Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, amelynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről” – írja a rendelet. A kormányzati köszöntéssel okirat és akkora összegű juttatás jár, ahány éves lett a szépkorú (amelyre a minisztériumi költségvetés biztosít fedezetet).

Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Kilencvenötödik születésnapja alkalmából Fellai Zoltánné, Erzsike nénit a város önkormányzata nevében Barta Endre alpolgármester és Szántó Péter önkormányzati képviselő köszöntötte, ajándékkosárral, virággal és emléklappal kedveskedve az ünnepeltnek.

E sorok írója régi kedves ismerőse Erzsike néninek, hiszen az Esze Tamás utcában - szűk harminc esztendeje - hosszú évekig közvetlen szomszédja volt. Egy nagyon kedves, nyitott, segítőkész embernek ismertem meg, aki három gyermeket nevelt fel. Természetesen lapunk nevében is megköszöntöttük őt. Erzsike néni elmondta, hogy bár részben gyermekei segítségére szorul, de el tudja látni magát, sokat olvas, most példul egy önismereti könyvet kezdett el. Hozzá igyekezve el sem téveszthettük a pontos címet, hiszen már a lakóház lépcsőháza is díszbe öltözve várta az Erzsike néni köszöntésére érkezőket.