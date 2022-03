Óvoda

- A 2022/2023-as nevelési évre is sok-sok szeretettel várjuk leendő óvodásainkat. Az alábbiakban néhány fontos információt szeretnék megosztani a beiratkozással kapcsolatban. A hatályos jogszabályok értelmében az óvodai beiratkozás időpontját a fenntartó határozza meg. A beíratás pontos időpontjáról a későbbiekben tájékozódhatnak a www.perkata.hu honlapon, hirdetőtáblákon, valamint az intézményben és az óvoda honlapján: www.perkata.info. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét a nevelési év első napjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai nevelésben vesz részt. A törvény értelmében ezeket a kisgyermekeket mindenképpen kötelező beíratni az óvodába. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. Indokolt esetben a szülő felmentést kérelmezhet gyermeke számára az óvodai foglalkozásokon való részvétel alól. A felmentés iránti kérelmet április 15-ig kell benyújtani a területileg illetékes járási hivatalhoz (Dunaújvárosi Járási Hivatal Hatósági Osztály). Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében április 15. napja után is benyújtható a kérelem. Külföldön tartózkodás esetén: Ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül.

Bölcsőde

- A bölcsődébe a felvétel és beszoktatás – a szabad férőhelyek függvényében – egész évben folyamatosan zajlik. A Perkátai ÁMK Bölcsődében, az óvodai beiratkozás dátumához igazodva, a tavaszi időszakban történik meg a következő nevelési évre az előzetes jelentkezés. A beiratkozásra, a fenntartó által meghatározott napokon 8 – 16 óráig az intézményben személyesen, vagy e- mailben megküldve van lehetőség. A jelentkezési lapok leadásán kívül az alábbi dokumentumok bemutatására és benyújtására van szükség: - gyermek személyes adatait, lakcímét és TAJ azonosítóját igazoló hatósági igazolványok - szülők lakcímét igazoló hatósági igazolványok - mindkét szülő munkáltatói igazolása, vagy munkáltatói szándéknyilatkozat. A jelentkezések elbírálása május végéig – nem a beiratkozás sorrendjében, hanem a jogosultsági és indokoltsági feltételeknek való megfelelés jogszabályban előírt szempontjait figyelembe véve – történik meg. Aki az adott nevelési évre nem nyer felvételt, lehetősége van várólistára iratkozni (az évközben esetlegesen megüresedő férőhelyeken való elhelyezésre). A jelentkezés feltételeiről bővebb információ a 06-20-239-0172 telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen kérhető.