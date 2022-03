”Azt gondolom, hogy ennél nem is találhattunk volna jobb választást. Minden területen, közéleti szempontból is, de gazdaságilag és ipari szempontból is példás fejlődési úton jár Szent István városa, úgyhogy örömmel és büszkén jöttünk ide, úgymond haza” – mondta el az idei helyszínnel kapcsolatban Dr. Molnár Krisztián, a Fejér egyei Közgyűlés elnöke.