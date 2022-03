Nagyon sokan megmozdultak már városunkban is annak érdekében, hogy adományokkal segítsék a háborús helyzetben lévő embereket.

Butty Andrea főszervezésével szombaton százharminchárom család vitt egy helyi gyűjtőpontra felajánlásokat, amelyeket vasárnap már el is szállítottak a határhoz.

Ételt és tisztálkodószereket is felajánlottak Fotó: Szabóné Zsedrovtis Enikő

A Dunaújvárosi Hírlap is csatlakozott a felhíváshoz, nagyon sok olvasónk hozott be szerkesztőségünkbe csomagot. Mint már arról az előző héten is írtunk, Szalai Attila is vállalta, hogy segíti és összegyűjti a helybéliek adományait. Ők ma, kedden reggel indultak útnak, hogy célba juttassák a támogatásokat a nélkülözőknek.