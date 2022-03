A Rába H18-as terepjáró tehergépjárművek egy részét a keleti országrészbe csoportosították át az Ukrajnában történtek miatt, feladatuk jelenleg kettős: részben katonai, részben pedig humanitárius jellegű. A konvojokban gördülő járművek között sok magyar gyártású Rába H18-as, közepes teherbírású terepjáró gépjármű is akad. Ezeket a 18 ezer kilogramm össztömegű autókat – illetve magát a járműcsaládot – eredetileg már a nyolcvanas években elkezdték kifejleszteni, maga a gyártás azonban csak valamikor 1993-ban kezdődött el. A Rábának ez a közel nyolcméteres hosszúságú típusa 10 ezer 750 kilogrammos saját tömeg mellett 7 ezer 250 kilogramm rakományt tud szállítani. A 280 lóerős, hathengeres, turbófeltöltős dízel motorját a német MAN gyártotta csakúgy, mint a felette lévő, billenthető, háromszemélyes fülkét is. (Eredetileg az új Rábákhoz a Kamaz fülkéit használták). A merev hidakat laprugók kötik össze az alvázzal és a hidraulikus lengéscsillapítóval. A sebességváltó tökéletesen szinkronizált, az osztómű zárható differenciálművel van ellátva. A sofőr dolgát kiváló szervokormány, hidraulikus kormánymű és menet közben állítható keréknyomás teszi könnyebbé.

Beszéltem néhány katonánkkal, és azt tapasztaltam, hogy összességében mindenki kedvező véleményéről számolt be, aki akár vezette, akár csak utasa volt a „mi” Rábánknak: főként az Uralokkal való összehasonlításból jött ki kedvezőbben a magyar jármű. Még akkor is, ha sokan erősebbnek, rossz utakon megbízhatóbbnak tartják az Uralokat, miközben nem felejtik el megjegyezni jóval nagyobb fogyasztását sem. Ám az orosz teherautók körül sok a mítosz: ezt mondta az a honvéd sofőr is, akit kérdeztem erről. Ő például a Rábával minden olyan nehéz és felázott úton gond nélkül elboldogult, ahol előtte az Ural. Az „oroszt” többnyire csak akkor vetették be, ha valamit vontatni kellett. A Rábának négy változatát használja a honvédség, a kisebb, kéttengelyes H14-est, a háromtengelyes H18-ast, és a még komolyabb teherbírású H22-est és H25-öst.

Gyártottak csapatszállító, konténeres, síkplatós, ponyvás, páncélozott, darus, de még rönkszállító változatot is. A honvédség megrendelésére 2003-tól egészen 2019-ig gyártották a MAN fülkés H sorozatot, a gyártás 17 éve alatt összesen 230 darabot vásárolt a sereg.