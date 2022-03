Az egykor megpuccsolt szövetségesek

Úgy véljük, ha azt mondjuk, hogy a választásara készülő ellenzéki oldalon Gyurcsány Ferenc DK-elnök az erős ember, nagy valószínűséggel ő osztja a lapokat, ő határozza meg a taktikát is, akkor nem tévedünk nagyot. Politikai előélete köztudott, de egy kis ismétlés nem árthat. Közismert, hogy Gyurcsány 2004-ben megpuccsolta párttársát, a regnáló MSZP-s miniszterelnököt, Medgyessy Pétert, 2006-ban pedig, az őszödi beszéd elhangzása után, mint politikus morálisan végképp megbukott. Ezután 2009-ben, mint miniszterelnök is le kellett, hogy mondjon, mert a koalíció kihátrált mögüle. Elveszítette akkori pártja az MSZP, és akkori koalíciós partnere, az SZDSZ bizalmát. Gyurcsány Ferenc ezt követően – egyéni céljait már akkor prioritásként kezelve – megbontotta az MSZP egységét, először csak külön platformot gründolva ezen belül, majd 2011-ben külön pártot, a Demokratikus Koalíciót (DK) létrehozva. A tíz évvel ezelőtti folyamatokban Gyurcsány gyakorlatilag saját politikai céljainak elérése érdekében lenullázta az MSZP-t, annak választóit elbizonytalanította, és ezzel meg is kezdte a többi ellenzéki párt súlytalanná tételét.

Az új szövetségesek most még nem tudják

Gyurcsányék személye tehát minimum megosztó, az ellenzéki pártok vezetői közül a jobbikos Jakab Péter mondta azt, hogy nagyokat kellett nyelnie, amikor egy színpadra állt Gyurcsány Ferenc feleségével, Dobrev Klárával. A momentumos Fekete Győr András pedig a Facebookon kakaskodott Gyurcsány Ferenccel, talán még erre is emlékszünk. De ez olyan távolinak tűnhet, jöjjünk közelebb. Pintér Tamás, városunk jobbikos polgármestere korábban a következőket mondta: „Hogyha rajtunk múlna, akkor egyébként már Gyurcsány Ferencnek a börtöncellájának a zárjában már ott rohadna a lakat”. Kálló Gergely jelenlegi szintén jobbikos országgyűlési képviselő sem fukarkodott a mondanivalóval, amikor a DK alelnökét, Molnár Csabát illette emígy: „A videóban szereplő görény testesít meg nagyon sok mindent, ami ellen küzdünk. A videóban szereplő alak annak a Gyurcsánynak a táskavivője, hűséges fegyverhordozója, aki szintén szétlopta a hazánkat, lövetett 2006-ban, asszisztált a devizahitelek terjedéséhez és még nagyon sok bűnét sorolhatnám...”

2021. 07. 23. Kálló és Gyurcsány is egy fotón

Összenő, ami összetartozik

Önmagában is pikáns az, amikor Gyurcsány Ferenc együtt fotózkodik egy olyan párt jelöltjével, amely párt kifejezetten azért jött létre, hogy őt eltakarítsa a közéletből.

Aztán mégis elkövetkezett a pillanat, amikor Pintér Tamás a polgármesteri székért, Kálló Gergely az országgyűlési mandátumért állt össze az ellenzéki paletta többi szereplőjével helyi szinten és országosan is. Emlékezzünk csak arra, amikor az ellenzékiek összes erős embere Dunaújvárosban járt és sajtótájékoztatón lapogatták egymás vállát, hogy majd ők, ha kormányra kerülnek, akkor milyen jó lesz újvárosinak lenni! Ezen az eseményen kapta a kérdést a DK-elnök, Gyurcsány, hogy kit támogat, aki kis hatásszünet után Kálló Gergelyt nevezte meg és aposztrofálta jó hazafinak. Egészen abszurd ez a kép, eddig!

Járt itt azóta Dobrev Klára, Jakab Péter, Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter, mindegyikük színezve az előbb abszurdnak minősített - Kállóról kialakított - képet, de ebbe itt és most nem megyünk bele. Annyit levonhatunk ebből, hogy kívülről úgy látszott: minden rendben van náluk az ellenzéki oldalon.

Beletüsszentett a nullás lisztbe

Aztán jött – alig több, mint egy hete - Pintér Attila, az Magyar Szocialista Párt (MSZP) helyi szervezetének korábbi elnöke és finoman szólva beletüsszentett a nullás lisztbe, amikor is a következőket mondta. „Másokkal ellentétben hithű, igazi baloldali ember vagyok, 2019-ig az MSZP dunaújvárosi alapszervezetének voltam az elnöke egészen addig, míg a városunkba benyomuló jobbikos fiúk félre nem állítottak. Azt gondolom a térséget szerető városi polgárként, hogy Kálló Gergely, városunk jelenlegi országgyűlési képviselője nem minket képvisel. Nem ezt a térséget képviseli és semmiképp sem a baloldali embereket képviseli! Hiszem, hogy dr. Mészáros Lajos, szeretett kórházunk főigazgatója régi jó barátom, egyértelműen a legalkalmasabb ember arra helyiként, helyi születésűként és helyi lakosként, hogy ezt a térséget, ezt a várost képviselje. Úgyhogy én, személy szerint őrá fogok szavazni április 3-án. Azt kérem tegyék Önök is ezt, pártszimpátiától függetlenül.”

Magán és hivatalos vélemény – ugyanattól

Az indulatok nyilván kicsit felkavarodtak rövid időben belül az MSZP jelenlegi helyi elnöke, Magyar András nevével ellátott közlemény jelent meg a Rajta Újváros nevű Facebook-oldalon. Sietett benne leszögezni, hogy Pintér Attila már nem is tagja a szocialista pártnak, majd Kállót kezdte méltatni „Az elmúlt két esztendőben Kálló Gergely nem csak szavakban, hanem tetteiben is megmutatta, hogy a dunaújvárosi körzet minden polgárát képviseli az ország házában. Folyamatosan kiállt a Vasmű dolgozói mellett, nem csak a kampányidőszakban volt fontos számára a gyár” satöbbi, satöbbi.

Az ember azt gondolhatta volna, hogy na, ezzel a dolgok a helyükre is kerültek, mindenki elmondott mindent, rend van a „rajtások” háza táján.

Nem így lett. Pár napja olyan videókban megmutatott hangfelvételek kerültek nyilvánosságra, amelyek még egyet csavartak a történeten. A hangfelvételeken az előbb már említett helyi MSZP-elnök, Magyar András hangja hallható. Igen ám, csak már nem Kálló Gergely méltatása szól a hangján az éterből, hanem az ellenkezője. Hülye gyereknek, senkinek aposztrofálta, sőt azt is mondta, ha Kálló nyer a választásokon, az a körzetnek megint nem lesz jó, mert nem fog tudni elintézni semmit. (Kállót egyébként korábbi jobbikos „főnöke” Novák Előd is minősítette, mondván, hogy „képességeit jóval meghaladja az ambíciója” – a szerk.) Aztán a további videókban a vasmű privatizációjával kapcsolatban húzta ki Magyar a Kálló-féle aktuális kampánytéma alól a talajt. És még sorolhatnánk, de a lényeg az, hogy ez az összefogás kívülről nézve eresztékeiben ropogni látszik, azaz inkább hallatszik. És nem biztos, hogy az egész témakör megítélésén az segített, hogy Dobrev Klára mondott pár méltató szót Kállóról egy minapi Facebook-os videóban a képviselő közösségi oldalán.

Lemondott Magyar András

Lapzártánkkal egyidőben a Facebookon megjelent videók következtében lemondott tisztségéről az MSZP helyi elnöke, Magyar András, miután a hivatalos ellenzéki állásponttal ellentétes véleményt fogalmazott egy magánbeszélgetésben, ami nyilvánosságra került.

Ahogy fentebb is írtunk erről, ezen Magyar András a párt választókerületi elnöke beszél a jobbikos Kálló Gergely országgyűlési képviselőről, aki az ellenzéki összefogás helyi jelöltjeként indul az április 3-i, vasárnapi választásokon. Magyar, aki a Jobbikkal közös baloldali ellenzéki összefogás MSZP-s reprezentánsa a beszélgetésben kijelenti, hogy „ez a Kálló egy senki”, míg ezzel szemben a Fidesz jelöltje, a kórház főigazgatója, dr. Mészáros Lajos mögött komoly szakmai pályafutás áll. Az is elhangzik a szájából, hogy „nagy valószínűséggel a Fidesz kormány az maradni fog…”, és hozzáteszi, hogy a választókörzetnek nem lesz jó, ha Kálló nyer, mert semmit … „nem fog tudni elintézni megint”.

A Magyar András által folytatott magánbeszélgetésről több részlet is megjelent a Facebookon, ezzel kapcsolatban közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmaz: "A megfelelő büntetőjogi lépések megtételét követően lemondok az MSZP Dunaújvárosi Szervezetében betöltött tisztségemről. Indokaim: Korábban baráti magánbeszélgetésekben elhangzott véleményemet tiltott módon rögzítették, azt az elmúlt napokban már manipulálva nyilvánosságra hozták. A bűncselekmény elkövetőivel szemben feljelentést tettem. Emellett lemondok a pártban betöltött tisztségeimről, a kialakult helyzetben ezzel segítve az ellenzéki összefogást. Nézetkülönbségeim fenntartása mellett személyemmel nem szándékozok akadályt gördíteni az ellenzéki összefogás elé." - fogalmazta meg álláspontját az MSZP helyi szervezetének leköszönő elnöke.