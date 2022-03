A különleges program megálmodója

A jó hangulatú eseményen Dukai István a Szent Rókus Borlovagrend nagymestere köszöntötte a több szervezettől érkezett vendégeket.

– Nem túl gyakori, hogy a hasonló eseményekre meghívjuk a településünkön tevékenykedő boros társaságokat, de úgy éreztük, hogy éppen itt volt az ideje. Bennünket is hosszú ideig megkötött a vírus­időszakot jellemző bezártság, de az utóbbi időben országosan is megmozdulni látszik az élet a szőlős-boros társaságokban is. Reményeink szerint beindul a közösségi és a szakmai munka, s azon belül a hosszú ideje hiányolt borversenyek is. Mi is elkezdtük a sajátunkra való készülődést.

Mayer Antal a borkóstoló előkészítése közben. A háttérben Dunai István, a rendezvény szervezője Fotók: Balogh Tamás

A Burgundiai Pincesor Egyesület

Kiss Lajos Csabától – az egyesület egyik alapító tagja és tanácsadója – ezt hallottuk:

– Ezt a mai összejövetelt egyenesen fantasztikusan jónak találom! Húsz éve azért dolgozom, hogy a helyi civil szervezetek összejöjjenek, tapasztalatot szerezzenek és együttműködjenek. Az ilyen alkalmakkor nagyon jó kapcsolatteremtésekre és tapasztalatszerzésekre nyílik lehetőség. Ezeket a fehérasztal mellett lehet a legkönnyebben megvalósítani. Nagyon jó kezdeményezés, amit nagyon szépen köszönünk Dukai István nagymesternek és Sűrű Janónak, a házigazdának.

Pinceszer – Sűrű János (b) és Gallai József (j)

A Sárga Pincésgödör Egyesület

Bajnok József titkár és pincetulajdonos ezt mesélte a tapasztalatairól:

– Most már egy kicsit partnernek érzem magamat, hiszen az elmúlt öt évben bizonyítottam néhány Város Bora cím megszerzésével. Nagyon jólesik az érte kapott elismerés, mert dicsőség, hogy beférhetek ezek közé a borászok közé. Amatőr vagyok, nincs semmiféle előképzettségem, saját erőből tanulom a szakmát az elmúlt tíz évben. Figyeltem mások munkáját, és mára már úgy érzem, hogy beérett az igyekezetem gyümölcse. A különböző helyi boros szervezetek tagjai barátságban vagyunk egymással, hiszen már számos hasonló rendezvényen, fesztiválon és versenyen is találkoztunk. Akik komolyabban foglalkozunk ezzel a szakmával, figyelünk egymásra, és az ilyen alkalmakkor is kibeszéljük magunkat, tovább mélyül a kapcsolatunk. Nagyon jó a közérzetem, magabiztosan jöhettem ide. Nagyon szép volt a borlovagrend részéről, hogy vendégül látott bennünket. Az összefogásunkkal szép eredményeket érhetünk el a jövőben.

A Dunaföldvári Öreghegyi Pincék Egyesület

Az aznap asztalhoz ülők közül a legutóbb létrejött szervezet elnökétől, Gallai Józseftől ezt is hallottuk:

– Az, hogy a megalakulásunk után rövid idővel bennünket is meghívtak erre a rendezvényre, a nyitottságot és az elfogadást jelenti. Szerintem nem vagyunk egymás riválisai, hanem a többiekkel együtt egy csodálatos egységbe tudunk tömörülni, mert szeretjük egymást, borbarátok vagyunk. Egyesületünknek alapvetően a területünk innovációja a terve. Az is a célkitűzésünk, hogy az itt présházzal, pincével és egyéb ingatlannal rendelkezőket tömörítsük a szervezetünkbe. Azokat, akik hajlandóak részt venni a közös munkánkban, és a céljaink eléréséhez anyagi és egyéb áldozatokat is hozni. Ezek mellett mindenféle városi és más rendezvényeken is egyesületi formában kívánunk részt venni.



A Paksi Mayer pincészet képviseletében

Mayer Antal, a család egyik tagja kapta meg azt a lehetőséget, hogy az egyik remek borsorukat bemutassa az egybegyűlteknek.

– A téli szezont is szorgalmas munkával töltöttük. Az új boraink a vöröseket kivéve az elvárható jó állapotban várják a fogyasztókat. Igyekeztük kihasználni a kedvező időjárást, és a szőlőben is korán megkezdtük a munkákat, hiszen a hét hektáros terület sok tennivalóval jár. Mi egy kis családi vállalkozás vagyunk, ezért én az a szőlész-borász vagyok, aki kimegy a területre, és minden munkából kiveszi a részét, de a laptopot is gyakran kell használnom az adatok elemzésére vagy éppen a marketingre. Hogy szeretném-e, hogy sokkal nagyobbak legyünk? Igazából nem. Egy maximum tíz hektáros ­területig tudom elképzelni a növekedésünket. Ebben a naturális borkoncepcióban ez még egy átlátható léptékű birtokméret lenne. Addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér.

Kiss Lajos Csaba

– Minden évben készítünk rozét is, ami ezúttal is jól sikerült, de csak február végére kerülhetett a palackokba. Ennek az az oka, hogy mi naturális (természetes) borokat készítünk, és nem siettetjük az elkészülésüket, egészen egyszerűen különösebb beavatkozások nélkül megvárjuk, amíg a természet dolgozik. A fehérborokkal is türelmesek vagyunk, de például az irsaival, ami egy illatos fajta, igyekeztünk, hogy a frissességét megőrizve minél előbb palackozhassuk.

– A fogyasztóknál egyre tágul az a kör, amely felfedezi, és utána szívesen választja. Úgy látom, hogy a borászok félve nyúlnak ehhez a fajtához, nem nagyon bíznak benne, pedig szerintem van benne potenciál.

Gallai József

A házigazda

Sűrű János a család nevét viselő Sűrű Borház képviselőjeként, remek házigazdaként vállalt szerepet.

– Ez a csodálatos létesítmény a családunk tulajdona, és mi mindannyian nagy örömmel fogadjuk a vendégeinket, ha meglátogatnak bennünket, és megkóstolják a borainkat. Mi is szeretjük a jó társaságot, a szép környezetet és a finom borokat. Hétvégenként gyakran invitáljuk az erre sétálókat, hogy látogassanak meg bennünket, csak a barátság okán is.

– Így az év elején a hűvös estéken a jó testes vörösborokat választjuk szívesen, de nem vetjük meg az izgalmas rozékat és az új fehéreket sem. Közülük az egyik kedvencem a rajnai rizling, a másik annak ellenére, hogy még a kezdeti stádiumban van, a hárslevelű.

– A borász egy türelmes ember, vagy legalábbis annak kellene lennie. Emellett persze mégis nagyon kíváncsi is, vajon hogy fejlődnek a még érőfélben lévő fajták?! Ezzel együtt nem szabad siettetni a természet dolgát. Éppen ezért nem kell túlmisztifikálni ezt a szakmát, és a borokat agyonlaborálni. Jó előkészítés után az idő általában mindent jól megold.

Lipták-Borzavári Katalin és Lipták Tamás

A kertbarátok

Az egyesület vezetőjeként Lipták Tamás erről is beszélt:

– A jelenlévők közül mi vagyunk a legrégebbi és valószínűleg a legnagyobb létszámú egyesület. Már az elnevezésünk is utal arra, hogy a szőlőtermesztés és a borkészítés is az alapvető elfoglaltságaink közé tartozik. A mi borversenyünkön választjuk ki a város borát. Nagyon jó dolog, hogy a borlovagok létrehozták ezt a példaértékű rendezvényt. Barátok közé érkeztünk, volt mit mondanunk egymásnak.