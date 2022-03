A kommunizmus keresztény áldozatai témát Feri atya nagyon érdekes szemszögből mutatta be, mégpedig hatalmas sikerrel. Pál Feri atya lebilincselő fejtegetése során a hallgatók a kommunizmus időszakát pszichológiai aspektusból ismerhették meg. Szorongásaink, aggodalmaink és gyöngeségeink rettenetesen megkeserítik életünket, kezdte bevezetőjében Feri atya, majd így folytatta, hiába szeretnénk fejlődni, növekedni, a sebeink és zavaraink akadályoznak minket és kapcsolatainkat, de munkánkat is.

Amikor akadozik az élet bennünk és körülöttünk, akkor azt gondoljuk magunkról, hogy velünk valami nincs rendben, éppen akkor van igazán szükségünk az önbecsülésre.

Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója, Pál Feri atya és dr. Mészáros Lajos, a Fidesz–KDNP országgyűlésiképviselő-jelöltje Fotó: Farkas Lajos

Erre volt szükség azokban az évtizedekben, amikor Kelet-Európát átjárta a kommunizmus szelleme. Az előadó szerint ugyanis az önbecsülés az emberi élet egyik alapértéke, ez tesz alkalmassá arra, hogy megfelelő barátokat, élettársat találjunk magunknak, de kialakítja politikai identitásunkat is, ezt több példával igyekezett alátámasztani. A hallgatóságot teljesen lebilincselte a közel másfél órás előadás, amelyben az előadó rávilágított azokra az emberi gyarló tulajdonságokra, amelyek azokat a vészterhes időket jellemezték, de amelyekkel napjainkban is számolnunk kell.

Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója volt a rendezvény moderátora, aki, miután köszöntötte a jelenlévő dr. Mészáros Lajos kórházigazgatót, a kormánypártok ország­gyűlésiképviselő-jelöltjét, hivatkozva hiteles ercsi forrásokra utalt egy bizonyos Debreczeni Sixtus ciszterci atyára – egyébként Ercsiben sokáig római katolikus papként szolgáló Debreczeni László édestestvére –, akit Egerben 1954-ben halálra gázolt az ÁVH gépkocsija. Mindenki tudta akkor, hogy nem véletlen baleset volt, hanem szándékos politikai gyilkosság. Érdekes, hogy a bírósági tárgyaláson enyhítő körülménynek számított az a tény, hogy a vétkes járművezető ittas állapotban volt, ezért felmentették minden vád alól, annak ellenére, hogy Debreczeni atya mellett egy talicskát toló ötgyermekes református lelkészt is halálra gázolt.

A bíróság azt is további enyhítő körülményeknek tekintette, hogy a szemtanúk szerint az említett ÁVH-járműben viháncoló hölgyek is ültek a gyilkosságok idején. Az eset a népszerű Vastag Csaba – aki a Popdaráló és az X-Faktor című műsorok révén vált országosan is ismertté – nagyszerű kis zenekaros koncertje zárta.

Aki esetleg lemaradt Pál Feri atya ercsi előadásáról, az bepótolhatja március 5-én, szombaton Pusztaszabolcson a helyi művelődési ház és könyvtárban, az előadás 18 órakor kezdődik, majd azt követi Keresztes Ildikó Artisjus- és többszörös eMeRTon-díjas magyar énekesnő, színésznő, előadóművész, a Soproni Petőfi Színház örökös tagjának a zenés estje. Az eseményre a belépés díjtalan, a járvány­ügyi szabályokat viszont be kell tartani.