Elképzelni is nehéz, mit élnek át azok az emberek, akik egyik pillanatról a másikra mindenüket hátrahagyva menekültek, menekülnek el Ukrajnából a háború elől. Kárpátaljáról leginkább Magyarországra érkeznek az emberek, közülük tízen a szomszéd városban kaptak menedéket, ellátást és sok jó szót.

Egy kislány kukucskál ki az ajtón, majd érkezik egy másik gyermek is, végigmér minket, aztán jelez a szülőknek, valakik érkeznek. Két fiatalasszony siet elénk, megbeszéltük, hogy jövünk hozzájuk, de azért érezni, még bizalmatlanok, kicsit félnek. Átadjuk a nekik hozott élelmiszercsomag egy részét, a többi a kollégák által hozott és küldött ruhákkal a többi adomány mellé kerül, hiszen nem fér be sok minden a házba. Főleg, hogy tízen lakják, nyolc gyermek és a két anyuka. A legkisebb négy hónapos, a legnagyobb tizenegy éves. Az idősebbek a szomszédos játszótéren vannak, már el mernek oda menni, mi leülünk, hogy beszélgessünk.

Jenna és Marianna velem szemben, melléjük csücsül két kisebb gyerek, Jenna csecsemője közben a babakocsiban alszik. Mindaz, ami velük történt, amíg idáig jutottak, talán csak neki nem lesz egy örök rém­álom. Ám előtte próbálom az előzményekről kérdezni őket. Kiválóan beszélnek magyarul, sőt szinte csak úgy, egyikőjük nem is tud ukránul. Elmondják, unokatestvérek, Munkácsról, illetve egy a határhoz közelebbi faluból, ­Barkaszóról érkeztek. Egyikőjük hat, másikuk két gyermeket nevel, férjeik nem olyan régen érkeztek a környékre dolgozni Ukrajnából. Az ő munkáltatójuk segítségével jutottak el végül az országon belül Dunaföldvárra, ahol ideiglenes szállásuk költségeit is fedezi, s így közel tudnak lenni egymáshoz.

Könyörögtek a férfiaknak, ne menjenek haza értük

– Amikor kitört a háború, nagyon el voltak keseredve az uraink, hogy mi lesz velünk odaát. Az volt a tervük, hazajönnek hozzánk, ha meg is kell haljunk, akkor ez együtt történjen meg. Ám mi sírva könyörögtünk nekik, eszükbe ne jusson! Hisz’ már akár menet közben lefoghatják őket, mint hadköteleseket, de az biztos, hogy a határon vissza már nem jöhetnek. Voltak, akik átszöktek valahogy, sokan próbáltak elbújni, aztán feladták magukat, mert keresték őket. Tizenhat éves fiúkat is elvittek, akikről nem hitték el, hogy annyi idősek, az anyjuk ott ordított, sírt, hogy ezek még gyerekek. Miután már két hónapja ment ez a huzavona az oroszokkal, azt hittük, nem lesz belőle semmi komoly és kibékülnek – mesélték.

Aztán mégis kitört a háború, s egyre közelebb értek hozzájuk a harcok. Lemberg nincs olyan messze Munkácstól, amit már az első napokban bombatámadás ért. Az ott élő rokonok kiabálva mondták, itt robbannak a rakéták, minél hamarabb meneküljenek, ahogyan és amerre bírnak. Megjegyzik, minden be volt zárva, még ha volt is pénze valakinek, nagyon nem tudott vásárolni. Ami volt, az pedig nagyon megdrágult. Ennyi gyereknek étel, de leginkább biztonság kellett.

– Attól rettegtünk leginkább, nálunk is bármikor jöhet a rakétázás, akkor már hova bújjunk el a kicsikkel, hiába menekülnénk, késő lenne. Hallottuk, Magyarország biztonságos hely, ahol nem eshet bántódásunk, és beengednek minket, döntöttünk, nekivágunk a határnak. Volt ismerős, aki azt mondta, nem jön, mert ha Kárpátalján kitör a háború, akkor ott is, így nem mindegy, hol halunk meg? Mi ebben nem hittünk, és láttuk a televízióban, amit Orbán Viktor mondott, hogy befogadnak mindenkit, és segítenek a hatóságok, az emberek. S ez így is lett, amiért mérhetetlenül hálásak vagyunk – mesélték.

Az asszonyok ugyan bepakolták a csomagokat, aztán ahogy ők fogalmaztak, el kellett dönteni, a „rongyokat fogjuk, vagy a gyerekeket?” Ők abban a ruhában indultak, ami rajtuk volt, a kicsiknek tettek el pár dolgot, szatyorba csomagolva az életüket. Jenna azt mondja, egyedül ő még így sem lett volna rá képes, ha a két lánytestvére nem jön velük, akkor a hat gyerek nem jut át a határon. Ő is mindent hátrahagyott, házat, jószágokat, lovat, semmi nem érdekelte. Szerencsére apósa a környéken él, bízik benne, ő tud gondoskodni róluk. Mariannának az édesanyja maradt otthon, akit hiába kérleltek, nem jött. Azt mondta, neki már mindegy, csak ők mentsék az életüket.

– Hallgassa meg, mi szegényen éltünk ott, nem volt meg mindenünk. A férjeink küldtek haza a fizetésből, meg amit kaptunk, de nagyon nehéz volt a gyerekeket eltartani. Arrafelé alig van munkahely, a bér töredéke a magyarénak, éppen ezért arra „nagyon ritka ember” a férfi, aki ott dolgozik. Az orvosi ellátás hiába jár, amennyiben nem fizetsz, vagy viszel valamit, meg sem vizsgálnak. Azt „mondik”, menj haza, vagy várjál, nem baj, ha a gyerek meghal a kezedben. Hetekbe telik, mire megnézik – jellemezték a békeidőben sem éppen rózsás helyzetet.

Már a határ ukrán oldalára, Csapra sem volt egyszerű eljutniuk, de ami utána következett, arra legrosszabb álmukban sem gondoltak volna. Hihetetlen tömeg próbált meg gyalogosan átjutni az ellenőrzésen, ami nagyon lassan haladt, amiben az is közrejátszhatott, hogy a katonaköteles, azaz tizennyolc és hatvan közötti férfiak kilépése tilos, amit nagyon szigorúan be is tartanak. Elvileg. Olvasni hírekben, hogy ottani szinten jelentős kenőpénzért azért van, akit átengednek. A menekülők a hidegben akár egy napot is sorban állnak a szabad ég alatt, ami embert próbáló feladat még a felnőtteknek, nemhogy a gyerekeknek.

Ők is hajnaltól másnapig vártak a magyar oldalra jutásra a gyalogos átkelőnél, végül átfázva, kialvatlanul ez sikerült. Volt a családban olyan, aki később indult útnak a gyerekekkel, két napot vártak a vámon, de őket visszafordították. Mesélik, egymást sem kímélve tülekedtek az emberek, egyik taposott át a másikon. Azt mondják, nem nézett ott szinte senki senkit, mindegy volt, hogy idős vagy csecsemő van előtte.

Jenna megtörten eleveníti fel, hogy végső elkeseredésében a pici babát kiemelte a levegőbe, úgy tartotta felfelé, a karja már alig bírta, és ordított, engedjék, mert a gyerek meghal a kezében.

– Ám akkor sem történt nagyon semmi, ki rugdalt, „hajigálta” vissza az embereket, ki lövöldözött az ukrán katonák részéről. Nagyon csúnyán bántak velünk, akinek a kordonon kívülre keveredett vagy szorult a gyereke, nem engedték szülőjéhez, aki előrement, azt visszalökdösték. Akkor gondolhatja, mit éltek át a kicsik. Remegve sírtak, inkább forduljunk meg. Ám mondtuk nekik, hova már? Aztán étlen-szomjan sikerült átjutnunk, ami előtte történt velünk, azt az életben nem fogjuk elfelejteni, igen megszenvedték a gyerekek.

Nem tudnak eléggé hálásak lenni

Amikor kérdezem, milyen fogadtatásban részesültek, kiderül, soha életükben nem jártak Magyarországon, az útlevelek és a vízum ennyi embernek hatalmas költséget jelentett volna. Így a gyerekek keresztleveleit hozták magukkal. Amint megérkeztek Záhonyba, ott már várták őket a rendőrök, a segélyszervezetek munkatársai, az önkéntesek. Kaptak melegélelmet, innivalót, pihenőhelyet, emberségesen, kedvesen bántak velük, és látszott, nagyon sajnálják őket. Elkérték a papírjaikat, segítettek a regisztrációban.

A gyerekek közül van, akit rémálom gyötört

Aztán vasárnap érkeztek Dunaföldvárra a férjek főnökének jóvoltából, így van alkalmuk találkozni is velük. Nagyjából most kezdenek kicsit megnyugodni, eddig semmi nem volt fontos számukra. Megemlítik, a gyerekek olyan fáradtak voltak, két napon át szinte csak aludtak, de sajnos rémálmok is gyötörték őket. Az egyik lány sírva mesélte, azt látta, hogy lelövöldözik, meg bombázzák őket. A tizenegy éves nagyfiú viszont Záhonyban, meg itt az első reggelig szinte alig tudott aludni, csak nagyon sírt, kérte az anyukáját, menjenek vissza a mamáért. Aztán most már ők is látják, jó helyre kerültek, az önkormányzat minden támogatást megad nekik, a védőnők is meglátogatták a gyerekeket, s ahogyan az országban, értük is egy emberként mozdult meg a város lakossága, amit nem tudnak, miként köszönjenek meg.

– Az itt dolgozók és a helyi emberek neve legyen áldott, annyi mindent kapunk tőlük, nem csak szóban, adományokban is. Van élelem, ruha, játékok, csak jobban telik a gyerekeknek is az idő, ha lefoglalhatják magukat, kaptunk már két kerékpárt is, aminek nagyon örültek. A város alpolgármestere is hozott nekünk ajándékokat – említik.

Közben közénk ül Sanyika, fülig kikenve csokoládéval, aki az Indul a bakterház című filmben is simán megállná a helyét, a szeme áll sem jól. Mosolyogva mondják, ráhibáztam, ő valóban a legvásottabb közülük, igazi csibész. Azonban amikor óvatosan az átélt dolgokról kérdezem, néma marad, csak néz rám a nagy barna szemeivel. A nagyobbik fiú azért megjegyzi, nagyon rossz volt.

A lányok elkomorulnak, amikor a jövőről kérdezem őket. Egyrészt, még mindig nem nagyon mernek kimenni a városba, holott tudják, semmitől nem kell féljenek. Nem tudják, mi lesz velük, persze most minden segítséget megkapnak, azt mondják, Ukrajnába nem szeretnének visszamenni. Még akkor sem, ha béke lesz. Csak az a fontos, a gyerekeknek legyen fedél a fejük felett és élelmük. Marianna a nagyobb gyerekek mellett már munkát is vállalna. Amitől a legjobban félnek, nem tudják, meddig lehetnek itt, vagy hogyan rendeződik a sorsuk. Bár a háborúnál minden csak jobb lehet.

Már százezernél is többen érkeztek - Kedden csaknem tízezer belépőt és több mint háromezer kilépőt regisztráltak a magyar–ukrán határátkelőhelyeken – tette közzé a rendőrség honlapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Tájékoztatásuk szerint a határátkelőhelyekre továbbra is folyamatosan érkeznek az Ukrajnából menekülők. Akik igényt tartanak rá, azokat szervezetten ideiglenes menedékhelyekre és segítségpontokra szállítják, ahol a szükséges ideig fűtött épületekben tartózkodhatnak, valamint gondoskodnak ellátásukról is. A rend­őrség weboldalán elérhető adatok szerint február 24. nulla óra és március 1. 16 óra között összesen csaknem 105 ezren lépték át a magyar–ukrán határszakaszt.