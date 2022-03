Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója, az előadás moderátora köszöntötte a meghívott vendégeket, köztük dr. Mészáros Lajost, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatóját, Fejér megye 4-es számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselő-jelöltjét. Az előadás fókuszában a ma legtöbbeket foglalkoztató téma, az orosz–ukrán háborús konfliktus állt. Nógrádi György a tőle megszokott módon tartott egy rövid bevezetőt a témában, majd a feltett kérdésekre válaszolt szintén a háború, illetve az illegális migráció vonatkozásában.

A feltett kérdésekből kiderült, hogy a hallgatóságot leginkább az foglalkoztatta, hogy vajon az orosz–ukrán háború esetleges eszkalálódása elvezethet-e az atomfegyverek bevezetéséig, illetve a szakértő szemével nézve mi lehet ennek a konfliktusnak a megoldása? Nógrádi György leszögezte, hogy az atomfegyverek bevetése a világ pusztulásához vezetne. Utalt arra, hogy még a hidegháború idején volt egy olyan kalkuláció, miszerint ilyen csapás esetén Európa 30 nap alatt megsemmisülne. Mint mondta, a két atomhatalom ma a világon Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok. Idézte Willy Brandt korábbi német kancellárt, aki azt mondta, hogy "aki ezt a fegyvert elsőnek beveti, az másodikként hal meg".

Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A háború végét pedig mint mondta az hozhatja el, ha születik megállapodás születik e két nagyhatalom között, magyarul, ha Oroszország és az USA megegyezik egymással. Azt nem lehet megjósolni, hogy ez mikor következik be, el is húzódhat ez a háborús válság, ami az USA-nak kedvez, mert Európa és Oroszország pozíciója is megrendül, és Amerikának a nagyhatalmak közül így már csak Kínával szemben kell felsorakoznia.

Szó volt az orosz földgáz kérdéséről is. Ezzel kapcsolatban Nógrádi György elmondta, hogy a kormánynak mindenkor a magyar emberek érdekeit kell képviselni, és Orbán Viktor most pontosan ezt is teszi. Jó kapcsolatot kell ápolni az összes nagyhatalommal, hiszen a politikának vannak realitásai. Egyik ilyen realitás, hogy Európa, köztük hazánk is az orosz földgáz nélkül nem tud létezni.

Szó esett még a magyarországi rendszerváltásról, a nemzeti kisebbségekről, melyek számának csökkentésére a háborúk mindenkor alkalmasak voltak, s ez jól látszik most a kárpátaljai magyarok esetében is, hiszen a férfiakat besorozták és harcba küldték őket, sokan pedig elhagyták Kárpátalját.

Az előadás végén Nógrádi György könyveiből lehetett vásárolni, dedikálásra és rövid beszélgetésre is nyílt alkalom, a színpadon pedig Nagy Feró vette át a mikrofont.