Dunaújváros - Az Ukrajnából menekülőkért sokan megmozdultak a hivatalos szerveken kívül is: intézmények, civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok, baráti és munkahelyi közösségek is.

Ez utóbbiról olvashatunk felemelő példát a közösségi médián keresztül a közvetlen környezetünkből, a Body Fashion Magyarország Kft. oldalán. Mint írják a társaság kötelességének érezte, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az orosz–ukrán háború menekültjeit. A cég egymillió forint értékben vásárolt tartós élelmiszert, higiénés, illetve babaápolási termékeket. Ezenfelül több mint 700, a cég által varrt fehérneműt, pólót adományoztak a rászorulóknak.

A gyűjtésben a dolgozók is aktív szerepet vállaltak, ennek köszönhetően további 26 doboznyi gyermekjátékot, valamint különböző felnőtt- és gyermekruhát tudtak biztosítani a rászorulóknak.

A Máltai Szeretetszolgálat munkatársai a vállalat adományaival telerakott kisbusznál Fotó: amatőr

Megkérdeztük a textilipari vállalat humánerőforrás- és pénzügyi vezetőjét, Szabó Erzsébetet a témával kapcsolatban.

– Vállalatunk kiemelt jelentőséggel kezeli a társadalmi felelősségvállalást. Így rendszeresen adományoztunk már eddig is a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül rászoruló családoknak. Jelen helyzetben a cég felső vezetése azonban úgy határozott, hogy most az ukrajnai menekültek mellé kell állni. Ehhez az elhatározáshoz számos munkavállalónk is csatlakozott. Köszönhetően talán a női emóciónak is, hiszen túlnyomórészt nálunk nők dolgoznak. De mindenesetre köszönjük, hogy együtt gondolkodunk, ez fantasztikus – mondta el Szabó Erzsébet.



Lehetőség állást keresőknek - A Body Fashion Magyarország Kft. humánerőforrás- és pénzügyi vezetője, Szabó Erzsébet elmondta, szívesen foglalkoztatnának Ukrajnából menekülteket a vállalatnál. Azokat a munkavállalókat, akik állást keresve majd megjelennek a hazai munkaerőpiacon, örömmel üdvözölnék a Body Fashion csapatának tagjai között.