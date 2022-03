– Az adakozás a lelkünknek is jó!

– Úgy gondolom, hogy a közösségben van az erő. Előbb mindig a mikro változatát kell megvizsgálnunk, a célokat kijelölni és azért dolgozni, hogy el is érjük azokat. Dunaújvárosban sok jóakaró ember van, aki a társadalomért akar tenni. Fontosnak tartom, hogy egy adott cél érdekében a vállalatok, a kis csoportok, egyesületek, valamint a magánszemélyek is összefogjanak és eredményesen tegyék a vállalt dolgukat. Akár fát ültetni, egy beteg gyereknek segíteni, vagy egy kórházi szobát rendbe rakni – mind-mind nagyszerű feladat. Persze nem kell mindig nagy dolgokra gondolni, hiszen amikor a szomszéd néninek segítünk egy szatyor felcipelésében, amikor átadjuk egy idős embernek a helyünket az autóbuszon, azok is fontosak. A közösségért tenni nagyon fontos, és arra gyermekként, a családdal együtt kell fölkészülni, hogy később már az életünk részévé váljon. Ezek eredményeként jobb életet tudunk majd élni, hiszen amikor jót teszünk, az a saját lelkünkre is kellemes hatással van.

Petrás Gábor, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára Fotó: Balogh Tamás

– A DLSZ hosszú évek óta élen jár ezekkel az akcióival.

– Tavaly közel négymillió forinttal tudtuk segíteni az intézményeket és a családokat. Természetesen ebben az évben is tervezzünk ennek a tevékenységnek a folytatását. Nagyon jelentősnek érzem a francia labdarúgó-válogatott mezének az elárverezését, ami az elmúlt karácsonykor történt. A fő támogató Palkovics Milán volt, aki egymillió forintot ajánlott fel a nemes célra. Mellette kiemelkedő volt Kiss Attila hozzájárulása, aki a hazai McDonald’s franchise partnereként a helyi McDonald’s üzemeltetője. További másik két magánszemély segítsége is fontos volt a célunk eléréséhez.



– Az egyik kedvezményezettjük változatlanul a Létai Attila vezetésével működő Első Magyar Állatjogi Alapítvány.

– A város több pontján is kihelyeztünk egy-egy őket segítő adománygyűjtő dobozt, de a rendezvényeinken is meg lehet majd találni az egyiket. Két jelentős tömegrendezvényt szeretnénk lebonyolítani, aminek a regisztrációs bevételét ugyancsak nekik fogjuk adományozni. Az egyik egy futóverseny, a másik a városunk legnagyobb múltú rekreációs sporteseménye, ahol a családok együtt is megjelennek, a bringatúra lesz. Az év végén adjuk át nekik a befolyt összeget. A közelmúltban újból találkoztunk a korábban már bemutatott Kiss Attilával, aki szeretett volna alaposabban megismerkedni a mi tevékenységünkkel. Elmondta, hogy a jövőben is segítene az itteni embereknek, hiszen a vendégei többsége közülük kerül ki. A terve az, hogy egy kórházi szobát szeretne felújíttatni, amivel az oda kerülő beteg emberek ellátását segítené.

– A hajléktalanszállón élő embertársainknak szeretnénk igazi ünnepi falatokkal kedveskedni húsvétkor. Az ételeket ott készítjük, és velük együtt fogjuk elfogyasztani. Az eseményre Kovács István parókus is velünk tart. Sokak számára azok az emberek szinte számkivetettek, vannak is, meg nincsenek is. Nem tudhatjuk, hogy ki milyen előzmények után került abba a helyzetbe. Nyilván van, aki a saját hibájából. Ezt majd a Jóisten megítéli. Nekünk az a dolgunk, hogy ha tudunk, segítsünk rajtuk.



– Karácsonyra is egy szép feladatot vállaltak fel.

– A partnereink segítségével öt dunaújvárosi rászoruló család részére szeretnénk az ünnepüket könnyebbé és kellemesebbé tenni. A feldíszített karácsonyfát, az ajándékokkal és az asztalra kerülő finom falatokat is biztosítani fogjuk a számukra. Nem tartom magamat egy filozofikus embernek, de a társaimmal, Tóth Imrével, Balogh Katival, Szűcs Zsuzsival és a többiekkel egy olyan nagyon jó csapatot alkotunk, amellyel meg tudjuk találni a segítségre szorulókat. Máskor pedig az élet hozza magával a megoldandó problémákat. Nem csak a nagy akciók a fontosak a számunkra. Hiszünk a kisebb segítségnyújtások fontosságában is, amikor egy mezzel, egy focicipővel, vagy belépő­jeggyel segítünk valakinek.



– A sporttól a segítségnyújtásig hosszú volt az út?

– A feladatunk egyszerű volt. Jól érthető célokat kellett kitűznünk, amit széles körben tettünk ismertté. Az elért segítség útját pedig mindig követhetővé kellett tennünk a közvélemény számára. Mi csak a „postás” szerepét vállaljuk fel az adományozó és a támogatott között. Ezért a közösség számára jó benyomást keltettünk, megbíznak bennünk, és partnerként állnak mellénk.



– Büszke ezekre a sikerekre?

– Természetesen, de azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek a sikerek a kollégáimmal végzett közös munkánk eredményeként születtek meg. Egy nagyszerű társaságunk van. Várjuk ezeket a feladatokat, amiket valóban szeretetből és barátságból hajtunk végre. Mi is itt élünk, a tevékenységünk is főleg ide köt bennünket. ­Nekünk is jó érzés, ha a segítségünkkel pozitív eredmények születnek a mi városunkban.