Jákli Viktor, a dunaföldvári önkéntes csoport vezetője nagy utat tett meg a legutóbbi adományok megszerzése érdekében. Elmondta lapunknak a baráti, segítőkész osztrák településsel kapcsolatosan:

– Saint Kolomanban jártam. Ez a gyönyörű hegyvidéki, körülbelül ezerhétszáz lakosú település Ausztriában, Salzburg­tól délre található. A település nevét adó Szent Kálmán a mondák szerint a Szentföldet is érintő zarándok­útja során, a faluban is járt, ezért az emlékét a helyiek máig is őrzik. Jó lelkű, mélyen vallásos, adakozó emberek lakják, ahogy a lelki vezetőjük, a dunaföldvári származású Horváth Imre is az. Nem az első jelentős ajándékcsomagot kaptuk tőlük. Hálásan gondolunk rájuk.

Az adakozást és gyűjtést követően

– Ezúttal is alaposan át kellett gondolnunk a méretes áruszállítónkba való pakolást, mert a végén már a személyes holminknak sem maradt hely az ott élő emberek szerencsére bőséges gyűjtése és adományozása után. Ruhaneműt, használati tárgyakat, sőt kerékpárokat, és egy külön gyűjtés bevételéből egy száznyolcvanezer forint értékű, használt, motoros betegápolós ágyat is magunkkal hozhattunk. Ez utóbbit a gyógykezelésük miatt rászorulóknak szándékozunk kikölcsönözni a felgyógyulásuk idejére. Az ez alkalommal kapott adományokat a tavaszi ajándékosztásnál fogjuk a rászorulóknak átadni. Biztos vagyok benne, hogy lesz rá érdeklődés.

Ezt az ágyat kikölcsönzik majd betegeknek a gyógyulásuk idejére

Tervszerű munkát végeznek...

Tervszerű munkát végeznek és várják a segítő szándékú új munkatársakat.

– Az év elején járunk, de már komolyan készülünk a ránk váró feladatokra. Az élet kiszámíthatatlan, nehéz forgatókönyvet ír a számunkra, és hogy a hivatásunkat be tudjuk tölteni, felkészülten kell állnunk. A munkánk során a munkatársaink már sokszor bizonyítottak, hogy számíthatunk rájuk. A személyük a garancia arra, hogy jövőben is végre tudjuk hajtani a ­soron következő feladatainkat. Jelenleg már vannak főállásúak is közöttünk, de mellettük huszonhét nélkülözhetetlen önkéntesünk várja, hogy megkezdhessék a munkájukat. Ki akarjuk használni ezeket a segítő kezeket. Persze a segítségből mindig többre van szükség. Ezért továbbra is szívesen látunk új segítőket a sorainkban. Kérjük, hogy akik elég erőt és elhivatottságot éreznek ehhez a ­hivatáshoz, keressenek meg a Facebook-oldalamon, vagy érdeklődjenek személyesen a máltás házban, a tanoda épületében Dunaföldváron. Minden segítség jól jön.

A mindennapos segítségnyújtás

Ennek a tevékenységnek, vagyis a mindennapos segítségnek a megvalósítása is csak alapos előkészítés és a feltételek folyamatos megteremtésével biztosítható. Lipták Tamás neve vezetőként forrt össze a Málta helyi szervezetében a támogató szolgálattal és a tanodával. Tőle ezt hallottuk.

– A támogató szolgálatunk feladata az fogyatékkal élők megsegítése. Az otthonukban az alapvető ápolási, vagy a háztartási feladatok elvégzésében segítik őket a munkatársaink. Gondolunk a hivatali ügyintézéseikre, vagy szükség szerint a szállításukra, akár helyben, vagy a városunkon kívül is. Természetesen a munkánkat úgy szervezzük meg, hogy a feladatok ellátása az egész év során rendben megtörténjen.

Lipták Tamás a támogató szolgálat és a tanoda vezetője

– Miközben valamennyi szféra küzd a humán erőforrás hiányával, én összetehetem a két kezemet, mivel nekünk nagyon stabil csapatunk van, amely hosszú idő óta megbízhatóan és jó színvonalon látja el a feladatait. Nyilván ez azért is alakulhatott ki ilyen szerencsésen, mert a fenntartó Máltai Szeretetszolgálat, és én magam is nagyon figyelünk a megbecsülésükre.

A tanoda mindennapjairól tudni kell

– Sajnálatos módon nehéz időket élünk, hiszen a járvány még le sem csengett, és máris megérezhetjük a szomszédunkban kialakult háború következményeit. Eddig is figyeltünk a gyermekekre, nem a megőrzésükre vállalkoztunk, hanem a lehetőségeinket kihasználva foglalkoztunk velük. Igyekeztünk, hogy jó hangulatban, értelmes dolgokkal töltsék nálunk és velünk az időt. Nem akarok nagy szavakat használni, de a tőlünk elvárt módon állunk az újabb kihívások elé is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a ránk bízottak gondját tudjuk viselni.