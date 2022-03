Dunaújváros - Eredmények: 2. hely Hulló Gergő 153 pont, 3. hely Mihály Gergő 149,5 pont.

Ezután a Pécsi Tudományegyetem Kreatív történelem elnevezésű versenyén vett részt a POK: Deák Flóra, Fenyvesi Fanni, Rabi Vivien, Tóth Viktória szuper teljesítményt nyújtva a második fordulóban maximális pontszámot elérve, 70/70 és a két forduló alapján legjobb eredményt elérve, a zsűritől nagyszerű értékelést kapva jutottak a verseny döntőjébe. A verseny témája a Rákosi-korszak volt.

A verseny szervezői, dr. Dévényi Anna, Engel Mária, dr. Gőzsy Zoltán és dr. Bánkuti Gábor a következőképpen méltatta a POK csapatát: „A Duna menti termelők feladat-megoldása eminens, a megadott instrukciókat pontosan követi, minden szempontnak megfelel. A személy kiválasztása és a választás indoklása is példás, a szobor művészeti koncepciója gondolatokban gazdag, mély szimbolikával. Az elhelyezés is nagyon jól átgondolt. A történészi koncepció részletgazdag. A mű címe különösen ötletes, az egész alkotás méltó a téma megjelenítéséhez. Releváns, igényes szakirodalmi gyűjtést végeztek. Külön kiemelendő a makett igényes elkészítése. Gratulálunk!”

A POK tanulói Dukai László vezetésével ezúttal is komoly elismerést kaptak teljesítményükért.