„Éljen magyar éljen magyar mer vivát. Nem adunk az uraknak sem robotot sem dézsmát. Sem robotot sem füstpénzt nem fizetünk, a magyarok istenére esküszünk”. A néphagyomány Pentelén ezt a dalt őrizte meg, amely vélhetően 1848-ban keletkezett. Ez is bizonyítja, hogy helyiek – akikben az 1836-os Szórád Márton-féle jobbágyfelkelés emléke még élénken élt – érzékenyek voltak a szabadságukat érintő kérdésekben.

Nem csoda hát, hogy a márciusi forradalom, s annak vívmányainak hírei is hamar eljutottak Pentelére. Különösen a márciusi törvények azon belül is az „1848. évi IX. törvénycikk, amely „az urbér és azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok (robot), dézsma és pénzbeli fizetések megszüntetéséről” címet viselő rendelkezés. Nemkülönben a XXII. törvénycikk, amelyben ez állt: „Mindazon honlakosok, kik városokban, vagy rendezett tanácscsal ellátott községekben, 200 pengő forint értékü házat, vagy földet, egyéb községekben féltelket, vagy ezzel hasonló kiterjedésü birtokot kizáró tulajdonul bírnak, vagy ha illy birtokot nem bírnak is, de 100 pengő forint évenkinti tiszta jövedelmök van, húsz éves koruktól ötven éves korukig a nemzetőrségbe beirandók, és fegyveres szolgálatot tenni tartoznak”.

Ráadásul Táncsics Mihály 1848 áprilisában „Munkások Ujsága” címmel hetilapot adott ki. Ennek június 4-i számban egy „Felszólítás” jelent meg, amelyben ez volt olvasható: „Polgártársak! A követválasztásnak s annál fogva az országgyűlésnek küszöbén állunk. Magyarország élete, halála felett a jövő országgyűlés határoz. Fegyverkezzetek hát, s válasszatok jó követet! Fegyverre! Fegyverre! A haza veszedelemben forog; kit Isten ép kézlábbal megáldott, kinek ereiben igaz magyar vér buzog, ragadjon fegyvert, s keljen hazája védelmére”.

Penteléről írtak is levelet Táncsicsnak, amelyben ez állt: „...a haza veszélyes állását már több helyen olvastuk. Tehát látjuk, hogy elég nagyobb szükség van arra, hogy a nemzet fegyverrel tudjon bánni. Bizony fájdalom, hogy tán országszerte kevés helyeken gyakoroltatik a fegyverforgatás, mert nincs ki parancsolja. Én is mint nyugdíjas lovas katona, mily nagy szerencsének tartanám, hogy ha itt nálunk a már összeirt 275 őrsereget fegyvergyakorlatba hozhatnám.” Az összeírás, amit a levél említ hivatalosan is megtörtént Velencén, 1848 májusában. Ennek ránk maradt dokumentációja szerint a penetelei nemzetőrök 237-en voltak. A névsorban Szórád Márton neve is ott állt, akit korábban a jobbágyfelkelés miatt börtönre ítéltek, és módszeresen megkínoztak. A források szerint a 237 emberből 224 fő volt hadra fogható. Amikor megérkezett a parancs, el is indultak a harcba.

A 237 összeírt pentelei nemzetőr közül 224 személy volt hadra fogható, akik el is indultak a harcba

A ’48–49-es események sajnálatos végkimenetelét ismerjük, de idézzük ide a Hírlap napra pontosan 33 évvel ezelőtt megjelent lapszámában olvasható sorokat: „A szabadságharc ideje alatt nem írtak külön történetet a pentelei, a rácalmási, az adonyi nemzetőröknek. Kihullatott vérüket a Dunántúl, Pákozd, Ozora földje őrzi, hőstetteiket a szabadságharc dicső története emlékezni”. Illetve 1990 ősze óta Palotás József alkotása, amely a pentelei nemzetőröknek állít emléket.