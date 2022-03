A klímaváltozást hajlamosak a politikusok, az emberek – köztük én is – félvállról venni. A feleségem már évek óta figyelmeztet arra, hogy a vízzel csínján bánjunk, de mindig úgy voltam vele, egyik fülön be, a másikon ki. Azután minket is elért a vízhiány szele, amely az elmúlt évek aszályos időjárásának tulajdonítható. Az utóbbi egy-két évben több ismerősömnek is kiszáradt a kútja, vezetékes vízről kell locsolniuk. Eddig nekünk nem nagyon volt problémánk, de most már érezzük, komoly a baj. Például: három gyűrűvel kell lemennem a kútba, és akkor nem lesz vízproblémám. De sajnos nem garantált, hogy két év múlva nem kell újra ásni.

Vezető képünk illusztráció.