Rácalmás - Az iskola ünnepi műsorát Balázsné Sata-Bánfi Ágota tanárnő rendezte. A társulat alapvetően az iskola 5.a osztályának tanulóiból állt, kiegészülve a tantestületből Baksa Lászlóval, Farkas Lászlóval, Márkusné Igmándi Zitával és Enyediné Kleiber Nikolettel.

Rácalmáson jellemzően minden ünnepi műsorhoz közösen kapcsolódnak a generációk. Most is így történt, hiszen a gyerekek és tanáraik produkciójában a Napsugár Asszonykórus is tevékenyen közreműködött.

A műsort rendező fiatal pedagógus lapunknak elmondta, hogy alapvetően mozgalmasabb műsorban gondolkodott. A Presser Gábor zenéi és Adamis Anna dalszövegei jellemezte musical pedig Balázsné Sata-Bánfi Ágota egyik kedvence, a különlegesen szép dalokkal. Így jött az ötlet, hogy az ünnepi műsorhoz erre építse a tematikát.

A rendezéssel megbízott tanárnőt az is megerősítette választásában, hogy a műfaj a fiatalokhoz közelebb áll, hatékonyabban szólítja meg az iskola diákjait is. Így olyan ünnepi élmény készült a szereplők és a közönség számára, ahol a tánc és az ének lett a meghatározó kifejezési forma, és az ünnepélyes és nemes gondolatok megfogalmazására használt legfontosabb eszköz.

A kivételesen megható ünnepi műsorban a generációk tagjai együtt szerepeltek

Az ünnepi műsor alapvető mondanivalója, hogy az 1848-as forradalom és az azt követő szabadságharc a magyar nemzet egyik legnagyszerűbb története, egyben a legnagyobb a nemzeti ünnepeink között. A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című magyar rockmusical három legnépszerűbb dala volt a nemzeti ünnep kapcsán készült produkció váza.

A rácalmási előadás címadója, Az arra születtünk kezdetű emblematikus dal volt. De természetesen megelevenedett a csatajelenettel a tavaszi hadjárat, volt történelmi áttekintés is. A magyar rockmusicallel tökéletesen megjelenítettek mindent: emberfeletti vagy épp nagyon is emberi hősök; drámai gesztusok és igazi nagyság; szélsőséges érzelmek és bölcs belátás; mártírok; önfeláldozás, hősiesség – a Menni kéne és Valaki mondja meg címet viselő dalokkal. A népviseletbe öltözött gyerekek előadásának tökéletes kiegészítése volt a pedagógusok és az asszonykórus közreműködése.

A Rácalmás Város Önkormányzatának az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepi programja végén a Szigetfő utcai Petőfi szobornál koszorúztak.

A város lakóinak, vezetőinek és intézményeinek nevében Németh Miklósné alpolgármester és Erős István önkormányzati képviselő helyezte el a megemlékezés virágait. Koszorúzással tisztelgett a hősök emléke előtt a Rácalmási Városvédő Egyesület, valamint a Vállalkozók Rác­almásért Egyesület is.