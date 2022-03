A JUVE nevében Bükki Miklós mutatta be a meghívott vendégeket és köszöntötte az összegyűlt hallgatóságot. Ezután átadta a szót dr. Molnár Krisztiánnak. A megyei közgyűlés elnöke, aki egy személyben a Fejér megye 4-es számú választókerületének fideszes elnöke is emlékeztetett arra, hogy korábban a közéleti esték mennyire népszerűek voltak és hogy most igény mutatkozik ezek újraélesztésére. Kifejtette, hogy az utóbbi időben megújították a városi Fidesz alapszervezetet, jelöltet állítottak a közelgő országgyűlési választásokra, azzal a nem titkolt céllal, hogy ezt a körzetet visszavezessék a politikai színtéren a megfelelő helyre. Majd felkérte dr. Mészáros Lajost, hogy röviden mutatkozzon be az egybegyűlteknek.

Fotók: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Segíteni az embereken, a városon

A kórház főigazgatója – a nagyszámú hallgatóság előtt - elmondta, hogy a városban született, itt járt iskolába és az orvosi egyetem elvégzése után itt állt munkába a városi kórházban még 1985-ben. 2010-ben lett az intézmény főigazgatója, amelyet akkor csődközeli állapotban vett át. Hangsúlyozta, hogy a kormány támogatásával sikerült olyan átalakításokat és gazdasági intézkedéseket foganatosítani az intézményben, amellyel évről évre javítani tudtak a kórház gazdasági helyzetén. 2021-re felszámolták a korábbi állapotot: nem volt az intézménynek lejárt határidejű tartozása. Közben az évek alatt hatalmas fejlesztések mentek végbe összesen több milliárd forint kormányzati támogatással: új műtőblokk épült, új CT-berendezés állt üzembe, a kezelők és a kórtermek is megszépültek és jelentősen javítani tudták a kórház orvosműszaki felszereltségét. Hangsúlyozta, hogy orvosként és intézményvezetőként is az volt a célja az életben, hogy segíthessen az embereken és ennek a törekvésnek látta az eredményét is a szakmai munkájában. A képviselő-jelöltséget azért vállalta el, hogy ezt az attitűdöt a kórház falain túl az egész városra kiterjeszthesse. Segíteni nemcsak a betegeken, hanem az egész városon, amelyre megválasztása esetén, mint mondta olyan esély kínálkozna, amelyet a város és a városlakók is kamatoztathatnának.

Kik is vannak a baloldalon?

A jelölti bemutatkozás után Rákay Philip két fontos témakört nevezett meg, amelyben szólni szeretne a városlakókhoz. Az első témakör a választás tétjéről és arról szólt, hogy a polgári oldal kikkel is áll szemben az idei voksoláson. Hangsúlyozta, hogy a rendszerváltás óta az idei választásnak van a legnagyobb tétje, sorsdöntő voksolás előtt állunk. Ennek tétje, hogy megmaradhatunk-e erős nemzetállamnak vagy az „ügynök-baloldal” el- vagy kiárusítja az országot. Kiemelte, hogy utóbbira attól az oldaltól már láthattunk példát az elmúlt harminc évben. Világossá tette, hogy a baloldalon Gyurcsány Ferenc kezében van a hatalom és teljesen mindegy, hogy „kivel bábozzák el a műsort” legyen az akár a málé Karácsony Gergely vagy akár a hat vagy hét gyerekes Márki-Zay Péter. Kiemelte, hogy 2010 előtt volt időnk kiismerni Gyurcsányt és leszögezte: senkinek ne legyen illúziói, ha az az oldal nyeri a választásokat, akkor visszaköszön a 12 évvel ezelőtti időszak. Elég csak arra gondolni, hogy közel kétszáz hazai céget, köztük a létfontosságú közműcégeket adták el külföldi kézbe, óriási kitettségnek alávetve ezzel az országot és annak lakóit. Az Orbán kormány törekvése 2010 után éppen ezért pontosan az volt, hogy ezt a kitettséget mérsékelje és megszüntesse. De, mint mondta a baloldal most sem nyugszik, ebben a háborús borzalomban is azzal huzakodtak elő, hogy az ország kapcsolódjon le az orosz földgázról, mit sem törődve azzal, hogy akkor mivel fűtenének a lakótelepeken és milyen nyersanyag működtetné a hazai ipar jelentős részét.

A nyugat megőrült?

Kiemelte, hogy elég csak megnézni mi van nyugaton: a rezsiárak az egekben, a német kormány pedig azzal érvvel, hogy nem kell annyit fűteni, ha pedig az emberek fáznak akkor bújjanak össze egy takaró alatt… Hangsúlyozta, hogy nyugaton a szélsőliberális gondolkodást a sajtó népszerűsíti, vadhajtásait egyetemi katedrákon tanítják, az EU vezető politikusai pedig ezeket elnézve és támogatva úgy ülnek Brüsszelben, mintha nem az élet megoldásáért küldték volna őket oda, hanem azért, hogy felvegyék a fizetésüket. A magyar kormány ezekben a törekvésekben nem partner, ezért lett homokszem Orbán Viktor a nyugat gépezetének működésében, s következésképpen ezért nem szeretik és követnek el mindent, hogy kipöcköljék a gépezetből.

Rávilágított arra is, hogy a baloldal által támogatott európai egyesül államok víziója idővel egy világkormány eljöveteléhez vezetne, amikor is egy igazgatótanács döntene arról, hogy a világ népei miként éljék az életüket, mindennapjaikat. Erről az elméletről ma már tanulmányok, könyvek születnek, Soros György ennek a törekvésnek lett az arca, a Soros-hálózatok pedig a kiszolgálói. E hálózatok találmánya a migráció is, amellyel a tervük szerint Európába 10 év alatt 34 millió migránst kell betelepíteni, lakosságarányosan hazánkba egymilliót. Mindezt azért, hogy Európa legyen a népek olvasztótégelye, hiszen így könnyebb irányítani a benne élőket, másrészt ennyivel több potenciális fogyasztó „keletkezik”.

Rovott a múlt

Hangsúlyozta, hogy senkinek ne legyen kétsége, a Gyurcsány vezette oldal rögtön aláírná azt, hogy hazánkba migránsokat telepítsenek. S ezen a ponton hangsúlyozta ismét a választás tétjét, mert ez a betelepítési folyamat, ha elindul, az már nem lesz visszafordítható. A baloldali kormányok rendre tönkretették a magyar gazdaságot, majd a jobboldali kormány helyrehozta azt, de a migráció szellemének kiengedése a palackból gazdasági, vallási demográfiai kataklizmát idézne elő egy emberöltő alatt Magyarországon, amely visszafordíthatatlan.

Emlékeztetett arra is, hogy a történelem folyamán a felvilágosodás idején azzal kezdték, hogy az emberektől el kell venni az istenhitet, mindent az emberközpontúság domináljon. A XX. század a két világháborújával meghozta, hogy a nemzetállamok fontossága csökkenjen, majd a 70-es években jött a családok elleni lázítás, most a jelenben pedig az ego, az egyén lebontása a cél, amelyben a genderelméletek viszik a prímet. Röviden mindennek a deszakralizációja, dehumanizációja folyik és ezek ellen a törekvések ellen kell fellépni majd április 3-án az országgyűlési választáson.

El kell menni szavazni!

A második témakörben azt vázolta fel, hogy mi is a polgári oldal és az emberi értékek mellett elkötelezettek feladata és felelőssége a választás kapcsán. Először is azt hangsúlyozta, hogy mindenki felejtse el a következő időkben a közvéleméy-kutatási eredményeket. Ezekre senki ne hagyatkozzon, akár jobb akár baloldali kutatásról van szó. El kell menni szavazni április 3-án, amely alól nincs kibúvó kényelmességi szempontokat, eufóriát előtérbe helyezve. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy az ellenzék az Orbán-gyűlöletre építi a kampányát és ezzel próbálja meg befolyásolni a választókat. Tehát az előadáson elhangzottakat mindenkinek a saját mikrokörnyezetében el kell mondania… Mert mint mondta az ellenzéki oldalon a hálózat működik és próbál destabilizálni a politikusaival és a médiafelületeivel egyaránt.