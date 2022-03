Erről tartott sajtótájékoztatót kedden a rácalmási városházán Schrick István, a település polgármestere, dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Mészáros Lajos országgyűlésiképviselő-jelölt és Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér megyei igazgatója.

A polgármester kiemelte, hogy nagy szükség van erre a fejlesztésre, az önkormányzat ezt saját forrásból nem tudta volna megvalósítani, a szóban forgó útszakasz, a város főútja pedig az elmúlt 25 évben igencsak elhasználódott, ami nem is csoda, hiszen naponta 3-4 ezer autó is használja ezt az úttestet. Dr. Molnár Krisztián bejelentette, hogy 778 millió forintos támogatásban részesül a település és a Magyar Közút Nonprofit Zrt., hogy a 3,1 kilométeres útszakasz felújítását elvégezzék. Ennek keretében megújul a Fő utca teljes hossza és a Széchenyi tér, valamint második lépcsőben a Koltói Anna utca és a Kulcsi út. A projektre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz biztosítja a forrást. A megyei közgyűlés elnöke kiemelte, hogy ebből a projektből is látszik, hogy a 2021–2027-es időszak megyei fejlesztései is elkezdődtek. Ennek köszönhetően a megyében számos útfejlesztést jelenthetnek majd be a napokban, összességében mintegy 7 milliárd forint értékben.

Molnár István, Schrick István, dr. Mészáros Lajos és dr. Molnár Krisztián rövid bejárást is tartottak a főút mentén Fotó: LI Forrás: LI

Dr. Mészáros Lajos elmondta, az elmúlt időszakban többször is járt Rácalmáson, és találkozott a helyi polgárokkal, akiknek kifejezett fejlesztési kérése és igénye volt, hogy ez az útszakaszt lehetőség szerint mihamarabb megújulhasson.

Molnár István elmondta, hogy a 3,1 kilométeres útszakasz teljes hosszában felmarják majd az útburkolatot, és két rétegben új aszfaltborítást fektetnek le. A forgalomtechnikát is megújítják: új burkolati jelek, táblák, jelzőlámpák kerülnek majd a területre. Igény szerint az útszakasz menti buszöblöket és peronokat is felújítják majd. A tervezési közbeszerzés már folyamatban van, őszre elkészülhetnek a tervek, amely után a kivitelezői közbeszerzés lezárulta után 2023 tavaszán kezdődhet meg a kivitelezés.