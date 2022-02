A 27 éves fehérvári testépítő gyerekként veszítette el a családját, a tragédia miatt árvaházakban és nevelőszülőknél töltötte a fiatalkorát, számára a sport jelentette a kiutat a drámai megpróbáltatásokból. Szilágyi Vilmos komoly sikereket ért el, de legjobban az motiválja, hogy más embereken is tudjon segíteni.

– Körülnéztem a szekrényemben, láttam, hogy sok olyan ruhám van, amit nem hordok. Korábban családon belül osztottam szét ezeket, most úgy gondoltam, olyanoknak adom, akiknek szükségük van rá. Úgy voltam vele, hogy ha én ezt meg tudom csinálni, akkor más is – idézte fel karitatív akciójának kezdeteit Szi­lágyi, akinek kezdeményezése fitnesztermének látogatói körében is termékeny talajra hullott. – A termembe körülbelül 20-25-en járnak rendszeresen. Ez egy családias közeg, így könnyebben meg tudtam szólítani őket. De a vendégeimen kívül más ismerőseim is segítettek. Lehetőség volt bármit behozni, az emberek most egyből ruhákra asszociáltak. Hoztak be kutyatápot is, abból még nincs akkora mennyiség, hogy azzal meginduljak egy menhelyre. Kicsit nehezen indult, de egyszer csak berobbant, ahogy gyarapodott a felajánlott mennyiség. Elég jó minőségű, márkás, nem szakadt ruhákat hoztak be. Vannak babás dolgok is, cumik, teljes a paletta a kisgyermekruháktól a felnőttig. Elég sok ruha gyűlt össze – magyarázta a testépítő, aki ezúttal Dunaújvárosba, a Családok Átmeneti Otthonának juttatta el a felajánlásokat.

Számára a sport jelentett kiutat a megpróbáltatásból

– Az unokatestvérem ennek a szervezetnek dolgozik, komplett családokat fogadnak be, akiket kilakoltattak, vagy nehéz körülmények között élnek. Jól sikerült a kezdeményezés, amit folytatni fogok, remélem, hogy évi három-négy alkalommal is össze tudunk gyűjteni hasonló mennyiséget – zárta szavait Szilágyi Vilmos, aki úgy véli, jó lenne, ha az emberek nemcsak az ünnepekkor lennének kedvesek és figyelmesek, hanem az év többi részében is. Rajta nem fog múlni. (Forrás: feol.hu)