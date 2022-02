Ezt Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára jelentette be még egy tavalyi eseményen, ám a szakma – oktató, iskolavezető, vizsgabiztos – részletekre menő tájékoztatása egyelőre várat magára. A várható változásokról viszont a kormány honlapján is olvashatunk.

– A közlekedési vizsgáztatás digitalizálását célzó közúti gépjármű-, vízügyi és légügyi közlekedési engedélyezési folyamatok ügyfélközpontú elektronizálása (KEVIFEL) által a gépjárművezetői vizsgára jelentkezést ügyfélkapun keresztül lehet majd indítani, ahol az autósiskolát, a vizsga helyszínét, időpontját is ki lehet majd választani. Az új rendszerbe a komplett vizsgaanyag is bekerül, és lehetővé válik az elektronikus fizetés, továbbá az elméleti vizsgák informatikai eszközeit is korszerűsítik. A vizsgabiztosok eddigi papíralapú dokumentumai közvetlenül az online központi rendszerbe kerülnek majd, a vizsgáztatáshoz pedig tableteket kapnak, amelyekkel a gyakorlati vizsgán az autóban ülve folyamatosan rögzíthetik a feladatok teljesítését, így nem lesz szükség utólagos adminisztrációra, azonnali lesz a kiértékelés. Ezzel együtt – az államtitkár tájékoztatása szerint – a Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont (KAV) minden telephelyén megújítja eszközparkját 2021 végéig.

A KEVIFEL projektgazdája az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a fejlesztés pedig teljes egészében az Európai Unió vissza nem térítendő 1,8 milliárd forint támogatásával valósul meg a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) konzorciumában. A KEVIFEL-projekt részeként egy weboldal is készül, amely a járművek műszaki vizsgálatainak adatairól hiteles adatbázisokon alapuló tájékoztatást nyújt a gépkocsi-vásárlók és -eladók számára. Az adatlekérdezést az ÚtON mobilapplikáció továbbfejlesztett verziója segíti majd.

Az ITM adatai szerint Magyarországon évente jóval több mint félmillió közlekedési vizsgaeseményt regisztrálnak, a közútiakból 550–600 ezer történik, közülük csaknem 400 ezer vizsga a B típusú jogosítvány megszerzéséhez köthető, 60–70 ezer alkalommal már dolgozó vagy leendő hivatásos járművezetők tesznek közlekedési vizsgát, frissítik fel ismereteiket.

Ezenkívül évente több ezren szerzik meg a kedvtelési célú hajózáshoz, vitorlázáshoz szükséges engedélyt, és idén januártól a nem játéknak minősülő drónok használata is képzéshez és vizsgához kötött.