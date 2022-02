A cím önmagában, fizikai valójában és szimbolikájában is sokatmondó. A minap megnéztem ezzel a címmel készült bő egyórás filmet arról a négy kisgyerekről, akiknek az iskola a jobb jövőt jelenti. Sokkal inkább, mint ahogy mi e komfortos világunkban egyáltalán el tudjuk ezt képzelni.

A történet azzal kezdődik, hogy „túl sokszor feledkezünk meg arról, milyen szerencsések vagyunk, hogy iskolába járhatunk”. A világ egyes részein az utat az iskoláig komoly akadályok nehezítik. Ezek a gyerekek – a 10 éves kenyai, a 11 éves argentin, a 11 éves indiai mozgáskorlátozott fiú, valamint a 12 éves marokkói lány és testvéreik – sorsa szívbe markoló, de ugyanakkor felemelő történet is. Ők minden reggel, néha az életüket kockáztatva vágnak neki az útnak. És eszembe jutnak a mai városi fiatalok, még csak nem is az általános iskolaiak, hiszen ők ugyanolyan kicsik, mint a filmbéliek, hanem a 14 pluszos középiskolások, akiket szüleik gépkocsival az iskola küszöbénél tesznek le jobbnál jobb cuccokban. Ez nem is gond, hiszen a film hősei is ilyen körülmények között szeretnének egyszer élni.

A filmben szereplő tízéves kenyai kisfiú, lánytestvérével együtt minden nap 15 kilométert tesz meg gyalog az iskolába, a szikes, köves terepen, mintegy két óra szintidő alatt, nem akármilyen körülmények közül, egy kunyhóból indulva. Aztán itt van a tizenkét éves kislány, aki egy 22 kilométerre eső kisvárosban tanul, neki az út mintegy négy óra, szintén gyalog, igaz ezt hetente kell „csak” lejátszania. Aztán a tizenegy éves argentin fiú, hatéves lánytesójával lovon teszi meg a kies környezetben haladó 18 kilométeres utat mintegy másfél óra alatt, szintén minden nap. És utoljára hagytam a legmegrázóbb történetet, egy indiai, a Bengáli-öböl partján élő család 11 éves mozgáskorlátozott fiát, akit két kisebb testvére minden egyes nap egy rozoga, kiszuperált tolókocsiban húzva-vonva szintén gyalog visz el a 4 kilométerre lévő iskolába, raliterepre emlékeztető útviszonyok között. Azt tudjuk, hogy az út minden esetben ugyanannyi hazafelé is.

Persze a film attól jó, ha elgondolkodtatja annak nézőjét. A gyerekek mindannyian tovább akarnak tanulni. A tizenegy éves indiai mozgáskorlátozott kisfiú szavai pedig mindannyiunk számára tanulságosak: „Úgy születünk, hogy nincs semmink, és mikor meghalunk, akkor sincs. És ezt nem kell elfelejtenünk! Én, amikor nagy leszek, orvos leszek. Segítek az olyan gyerekeknek, mint én. Segítek, hogy megtanuljanak járni. Ez a vágyam, ez az álmom.” Egy életre szóló útravaló.