Dunaújvárosból és térségéből több mint húsz bejelentés érkezett vasárnap késő délutánig a viharos szél pusztításáról a katasztrófavédelemhez. Ezen a területen a viharkár eltávolításán dolgoztak a dunaújvárosi hivatásos tűzoltókon kívül a pusztaszabolcsi és a sárbogárdi hivatásos tűzoltók, valamint a pentelei, baracsi és a mezőfalvi önkéntes tűzoltók is.

Az összes bejelentés mintegy felében utakra dőlt fákhoz kérték a katasztrófavédelem segítséget, mert akadályozták a gépjárműforgalmat. Néhány esetben előfordult, hogy a szél által megtépázott fák épületekre dőltek. Azonban az esetek egyharmadában épületek lemez- vagy cserépfedését kezdte meg a szél. Dunaújvárosban több lakóingatlan, társasház tetőszerkezetében is kárt tett a szél. A Lilla közben, a Kassák Lajos utcában, a Hengerész, valamint a Római városrész egy-egy épületében továbbá az Esze Tamás és az Akácfa utcában is. A Bercsényi utcában egy raktár és egy télikert rongálódott meg a szélben. A viharos időjárás a Dózsa iskola tornatermének tetőszigetelésében is jelentős kárt okozott. A szakemberek itt a szabadon mozgó részeket eltávolították, a megkezdett felületeket lesúlyozták. Tóth Györgyné, az iskola igazgatója elmondta, jelezték a kárt a fenntartó tankerületnek, hétfőn fel is mérték a szükséges munkálatokat, és kedden már érkeznek a szakemberek, hogy elvégezzék a javítást.

A szélvihar okozta problémákról a nagykarácsonyi polgárőrség képviseletében Kiss Gábortól a következőket tudtuk meg vasárnap:

– A Nagykarácsonyi úton letépte a talpazatáról a buszmegálló építményét, máshol fákat csavart ki, és a villanyvezetéket is megrongálta. A Petőfi utca irányában még további három, veszélyesnek tűnő fát is ki kell vágni, és az E.ON majd csak utána fogja helyreállítani az ottani közvilágítás vezetékét a hétfői nap folyamán.

Vasárnap délután 17 órakor érkezett a riasztás a mezőfalvi önkéntes tűzoltók vonalán, hogy az Árpád utcában egy leszakadt telekommunikációs kábel fekszik az úton keresztben. A helyszínre érkező katasztrófavédők biztosították a területet. Az esethez a sárbogárdi hivatásosok és a mezőfalvi önkéntesek vonultak. A hiba elhárításáig az érintett belterületi útszakasz egy részét biztonságosan lezárták, majd a telekommunikációs kábel végét sikeresen visszaakasztották a csatlakozó ingatlan tetejére.