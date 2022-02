Az ülésen négy napirendi pontot tárgyalnak majd. A képviselők elfogadhatják az önkormányzat idei közbeszerzési tervét. A közvilágítás rekonstrukciója kapcsán a városüzemeltetési osztály a Római városrészben, valamint a Béke téren szabványos fényerő eléréséhez kiviteli tervdokumentációkat készíttetett. A kivitelezés becsült költsége 24,6 millió forintra rúg, ami alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Ennek elindításáról is döntés születhet csütörtökön. A testület a tornacsarnok, sporttelep és csónakház DVG Zrt.-vel megkötött üzemeltetési szerződés módosításáról is tárgyal, és dönthet majd úgy, hogy az üzemeltetési feladatokat bővíti a sporttelep (focistadion) üzemeltetésével, változatlan üzemeltetési díj mellett. A grémium megszavazhatja a Fejér Megyei Önkormányzat TOP Plusz-projektjében létrehozandó Szent István Program – Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség című együttműködésben való dunaújvárosi részvételt is.