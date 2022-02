Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében januárban és februárban is minden csütörtökön és pénteken délután és szombaton oltási akciót szerveznek a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást.

Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani: Pfizer, Sinopharm, Moderna, Janssen, AstraZeneca. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon – olvasható a koronavirus.gov.hu portálon.

Városunkban a Szent Pantaleon Kórházban lehet felvenni az oltásokat csütörtöki és pénteki napokon délután kettő és este hat óra között, valamint szombati napokon délelőtt tíz és este hat óra között. A háziorvosok is folytatják az oltást a rendelési időben, illetve a rendelési időn kívül, amelyekről a rendelőkben lehet kérni felvilágosítást.

Vezető képünk illusztráció.